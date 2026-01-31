La previa | Montañeros y Silva buscan un refuerzo positivo en el derbi coruñés

Silva-Montañeros, en el partido de la primera vuelta disputado en septiembre QUINTANA

Por distintos motivos, esta semana ha sido delicada para los dos equipos que protagonizan (Elviña Grande, 12.30 horas) el derbi coruñés de Tercera Federación. El Montañeros perdió a Unai, uno de los jugadores de más talento que tenía en plantilla. El Silva debió digerir una inmerecida derrota ante el Arosa que, combinada con la sorpresa del Barco ante el Compostela, le dejó a cinco puntos de la permanencia. Por ello, este choque aparece como una oportunidad para buscar un refuerzo positivo.

Ambos llegan con sensaciones similares, pero una diferencia clara en lo clasificatorio. El Montañeros es noveno y ha sumado dos puntos de nueve este 2026, pese a merecer mejor suerte ante Boiro, Cambados y Céltiga. También debió sacar más puntos (dos) el Silva —penúltimo clasificado— en este inicio de año, pero ante Noia, Arteixo y Arosa tuvo poca pólvora y vio penalizado casi cualquier error.

Una gran duda

En el apartado de bajas, el Montañeros no podrá contar con el extremo Sito, lesionado de larga duración, el centrocampista Nano Varela, baja indefinida, ni con Pedro Barbolla, lateral izquierdo que lo juega todo y que tiene un pequeño esguince. Su hueco será ocupado por Óscar, si está a buen tono físico, o por el extremo Ogando.

Jairo Arias apuesta por ser protagonistas e interpretar lo que proponga el rival. “También debemos estar muy atentos a los saques de banda de Moure al área, con referencias tan buenas como Iago o Máquez”, avisa el asturiano.

El once del Silva podría ser similar al de la semana pasada, pues el central Nico Rosas continúa como duda, igual que el extremo Nahuel. Son baja por lesión el lateral y capitán Brais Lema, el central Ángel Amado y el mediapunta Álex Ares.

“Es un partido atractivo para el jugador. Esperamos traducir las buenas sensaciones en puntos”, comenta el técnico Diego Armando García.