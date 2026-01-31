El difícil adiós de Unai al Monta: "Jairo es mi padre futbolístico"

Unai Peón celebra en Miño uno de los goles que supuso el ascenso a Tercera RFEF ARCHIVO DXT

La llamada del Compostela llevó a Unai Peón (San Sebastián, 2004) a decir adiós al Montañeros. Una despedida que fue difícil para el centrocampista, pero que entiende como una gran oportunidad para su desarrollo como jugador. También para el técnico Jairo Arias, que se queda sin una de las piezas claves del equipo cuando el mercado está a punto de cerrar.

“Me sentía muy integrado en el Monta y le tengo muchísimo respeto como club. Pero el Compos es un referente y una oportunidad que a nivel deportivo no podía dejar escapar, con un cuerpo técnico que me transmitió mucha confianza. También agradezco muchísimo al Monta la comprensión para dejarme salir de la mejor manera”, apunta Unai sobre su marcha al líder de la Tercera RFEF gallega.

A continuación, se despide del Montañeros con buenas palabras y especial agradecimiento a dos personas. “Empecé con Jairo en el juvenil y al poco tiempo ya fui convocado con el primer equipo. Cuando llegó Álex (Suárez), a quien le estoy muy agradecido, jugué continuamente en Preferente. Pero hablar de Jairo es hablar de mi padre deportivo. Yo era un futbolista antes de conocerlo y ahora soy otro”, narra el centrocampista.

“Me cambió de posición y empecé a ver el fútbol de otra forma. Me enseñó muchísimo y estoy seguro de que todo lo bueno que me pueda pasar en el fútbol es en parte gracias a él. El momento de decirle que me iba es de lo peor que me pasó en este deporte”, agrega Unai, que desea al Monta un puesto en el playoff y lo ve factible en el corto plazo.

Sensación agridulce

Para Jairo Arias, la marcha de Unai tiene dos caras. En lo positivo, la progresión de un chico al que siente haber ayudado; en lo negativo, el poco tiempo que resta hasta que el lunes cierre el mercado.

“Que llegue un chico como lateral derecho, lo reconviertas a mediocentro, haga un gran trabajo, y tres años después venga un trasatlántico como el Compostela, te reconforta porque ves que estás haciendo bien las cosas potenciando jugadores”, apunta el técnico asturiano.

“Que se produzca el 28 de enero no me hace ninguna ilusión, porque no te permite tener margen de maniobra para subsanar la baja”, dice, por contra. “En Preferente no le van a dar la baja a nadie que se esté jugando el playoff y en Tercera nadie quiere reforzar a un rival directo”, agrega.

“Yo no me enfado ni me parece mal su decisión: cada uno obra mirando lo que considera mejor para él, y es libre de hacerlo”, reflexiona Jairo, que confía en su plantilla.

Y con eso se queda: “Pierdes variantes porque era muy importante, pero nos centramos en el plural: el grupo, el modelo de juego... Habrá buenos jugadores que tendrán más oportunidades”.