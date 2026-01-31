Darío Germil pone fin en Langreo a la mala racha del Bergantiños

Diego González, centrocampista del Bergantiños, en una acción del partido DAVID GATO

El Bergantiños se reencontró con la victoria cuatro jornadas después. Lo hizo ante el Langreo (0-1) en un choque que decidió Darío Germil y en el que los carballeses debieron resistir durante una muy sufrida segunda mitad.

Con solo 17 hombres en la convocatoria, Simón Lamas dispuso un once con dos novedades respecto a la derrota de la semana pasada ante el Marino de Luanco: Keko y Meli entraron en lugar de Nacho Pastor y Tass.

En la primera mitad tuvo algo más de llegada el Bergan y lo aprovechó a los 23 minutos con un gol de Darío Germil, que definió raso tras un pase de Iago Novo. El tercero de la temporada en Liga para el exfabrilista.

Con el resultado a favor, la segunda mitad fue muy sufrida para el Bergan ante un Langreo que parece otro desde la llegada de Manel Menéndez al banquillo, quien se estrenó hace tres jornadas ante el Fabril. No lo cerró a la contra y tuvo que resistir ante las múltiples llegadas.

En la próxima jornada, el Bergantiños visita al Atlético Astorga, duodécimo en estos momentos. Será el sábado, en La Eragudina, a las 17.00 horas.