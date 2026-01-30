Óscar y Mosquera, los ‘benjamines’ de Montañeros y Silva

Nueve días separan el nacimiento de Óscar Fernández (Badajoz, 2006) y Nico Mosquera (A Coruña, 2006), jugadores más jóvenes de Montañeros y Silva, respectivamente, y compañeros el curso pasado en la División de Honor Juvenil. Será a mediados de junio cuando cumplan los 20 años, momento en el que tendrán ya en la mochila la primera de muchas temporadas en categoría sénior. Antes del derbi de este domingo (Elviña, 12.30 horas), ambos se sientan con DXT Campeón para hablar del momento que viven sus equipos y de cómo están llevando la adaptación a jugar con los ‘mayores’.

Iago Pérez y Diego Lamas, un nexo que une a Silva y Arteixo Más información

El lateral izquierdo Óscar continuó en el Montañeros tras destacar con grandes actuaciones y cinco goles el curso pasado en la División de Honor Juvenil. A principio de temporada fue titular ante el Barbadás y tuvo unos minutos ante el Racing Villalbés, pero lleva desde finales de octubre sin participación por problemas físicos.

“Estuve lesionado tres meses, con una tendinitis en el rotuliano. La semana pasada volví a entrenar y tuve que parar por molestias, pero esta ya llevo tres días encontrándome bien”, explica Óscar, que puede volver a la convocatoria esta jornada si lo desea Jairo Arias. El lateral también reconoce la dificultad del cambio: “Al principio me costó un poco adaptarme; el paso a sénior se nota, y el rotuliano me empezaba a molestar, pero no es excusa”.

Por su parte, el extremo Mosquera firmó doce tantos con el juvenil del Monta, pero su futuro estaba en A Grela. “No tuve oferta de renovación y hasta el final de verano no supe lo que iba a hacer; estaba la opción del Silva, pero no había una oferta real. Cuando llegó, no me lo pensé, porque me parecía una gran opción para sumar minutos en una categoría así”, apunta. Tras 620 minutos en Tercera, el balance es positivo: “Desde el primer momento me sentí súper acogido y, aunque al principio cuesta adaptarse, como dice Óscar, ahora ya llevo varios partidos que me siento un poco mejor”.

En estos momentos, el Silva está a cinco puntos de la salvación, pero cuenta con buenas sensaciones en su juego. “Volví de lesión hace poco y en los últimos partidos fuimos bastante superiores a los otros equipos. Contra el Noia fallamos un penalti en el 90; el Arteixo y el Arosa nos marcan al final y nos privan de ganar y empatar… Estamos jugando bastante bien, teniendo la pelota, y a ver si llegan las victorias que afiancen la confianza”, enfatiza un Mosquera que ve al equipo más motivado si cabe, pese a los últimos varapalos.

Por su parte, el Montañeros es noveno a tres puntos del playoff y con once de margen sobre el descenso. “Con el balón manejamos todas las situaciones del juego y somos superiores a los rivales, pero a veces no se nos están dando los resultados, más por suerte que por otra cosa. Si seguimos así, a la larga no va a haber problema y vamos a quedar en la primera mitad de la clasificación”, reflexiona Óscar.

Obstáculos

En lo personal, por una u otra razón, le está tocando vivir el jugar poco, algo a lo que no estaba acostumbrado en cantera, pero que no le desmotiva. “Estoy dándolo todo para poder jugar y tener minutos, pero tengo en mi posición a un gran jugador como es Pedro (Barbolla) y la competencia no es fácil. Voy a seguir intentándolo y ayudar al equipo”, indica.

Mosquera ha jugado más, pero la temporada tampoco es sencilla por lo clasificatorio. “El otro día tuve una gran ocasión contra el Arosa que, si llega a ser el año pasado, la meto seguro. Me estaban saliendo las cosas, el equipo nunca estuvo en descenso… todo estaba más tranquilo. Este tenemos más presión por la situación, pero es cuestión de que lleguen las victorias y yo confío mucho en el grupo”, recuerda el extremo coruñés.

Un derbi “igualado" y "vistoso” para Visma Más información

También es de la ciudad a Óscar, que llegó de Extremadura a los cuatro años, y es una de las amistades que se ha encontrado Mosquera en el fútbol: “Él llegó al Monta una temporada antes que yo, pero pudimos vivir juntos el ascenso a División de Honor, un año increíble, y desde ahí tenemos una relación muy buena”. El lateral asiente y puntualiza: “Y en el campo igual, ya se vio el año pasado”.

Por último, desmenuzan el salto a categoría sénior. “La División de Honor es con gente de tu edad y es más fácil para los duelos. Diría que en Tercera los que más técnica tienen son los jóvenes, porque tienen la cantera reciente, mientras que los veteranos destacan más por la experiencia”, opina Mosquera, que ve similitudes entre su técnico actual Diego Armando y Jairo Arias —entrenó a su juvenil hace dos temporadas—. “Son bastante parecidos. A los dos les gusta tener el balón y eso para mí es cómodo”, agrega antes de mojarse con un resultado de 1-2 en el duelo de mañana en Elviña.

Es esta, por tanto, la segunda vez que Arias entrena a Óscar. “Me costó adaptarme a cosas que no son exactamente iguales en el modelo de juego, pero una vez lo haces ya te sale solo con él”, cierra el lateral izquierdo, que apuesta por un 2-1 para el partido. Será el césped quien dé o quite razones.

Mosquera (i) y Óscar (d), en su visita a DXT Campeón GERMÁN BARREIROS

El Arteixo abre la jornada

El Atlético Arteixo espera volver esta tarde a la senda de la victoria ante el filial del Lugo (Ponte dos Brozos, este sábado, 17.30 horas). Y es que pese a que todavía cuenta con seis puntos con respecto a la zona de descenso, el equipo rojiblanco necesita una alegría tras cinco partidos sin conocer el triunfo. Con ello, la zona de playoff se ha ido hasta los ocho puntos.

El equipo que dirige Posi tiene la baja definitiva del defensa Chucas, que se marcha al filial de Unionistas de Salamanca, y tampoco podrá contar con Jota y Moreta en este partido. Álvaro Casas y Lamas serán duda hasta última hora