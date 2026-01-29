Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Tercera

El Compostela deja al Montañeros sin Unai Peón

Era un fijo en el centro del campo del equipo que dirige Jairo Arias

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
29/01/2026 17:31
Unai Peón golpea el balón en el Montañeros-Compostela
Unai Peón golpea el balón en el Montañeros-Compostela
Patricia G. Fraga
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El Montañeros se ha quedado sin una de sus principales piezas sobre el césped. Unai Peón, titular indiscutible para Jairo Arias durante toda su trayectoria, se ha convertido en nuevo jugador del Compostela, actual líder de la Tercera gallega con 41 puntos en 18 encuentros disputados.

Jota, del Arteixo; y Unai y Achore, del Montañeros, durante el derbi disputado en Visma

Los diez nombres propios de la Tercera Federación coruñesa

Más información

Unai llegó al Montañeros en el año 2022 de la mano del propio Jairo Arias, cuando el técnico asturiano era el entrenador de los equipos de categoría juvenil del club. El futbolista se incorporó con ficha del Juvenil B, con el que solo llegó a disputar un encuentro, el de fase de ascenso a Liga Gallega. Esa primera temporada 2022-23 la pasó a caballo entre el Juvenil A de Liga Nacional y el primer equipo, que logró la salvación en Preferente con Unai disputando más de mil minutos. Por aquel entonces, Peón jugaba como lateral derecho con el primer equipo, pero Jairo vio algo en él que le hizo colocarlo en el centro del campo en sus esquemas, una posición en la que lo ha mantenido con el paso de los años y en la que ha terminado por destacar tanto en Preferente como ahora en Tercera a pesar de su corta edad (21 años).

En la 2023-24, tanto Unai como Jairo dieron el salto al primer equipo, aunque el técnico lo compaginó con la dirección del Juvenil A. El canterano del Lugo se hizo con un puesto fijo en el centro del campo del primer equipo, con el que jugó 36 partidos de liga, 34 de ellos como titular y acumuló más de tres mil minutos. De forma paralela, Jairo consiguió el ascenso a División de Honor con el equipo juvenil esa misma temporada, mientras lograba colocar al primer equipo sexto en la Preferente Norte.

Ese verano, el Montañeros dio un paso ambicioso con la planificación de su plantilla, fichando a jugadores de nivel para intentar asaltar el ascenso a Tercera. Pero la llegada de esos futbolistas no movió a Unai del once titular de Jairo Arias y jugó como titular 37 de los 38 partidos de liga, marcando cinco goles, incluido el que terminó suponiendo el ascenso matemático del equipo en Miño. El Monta firmó una temporada redonda con el ascenso a Tercera y los títulos de Copa de A Coruña y Copa Diputación.

Unai Peón celebra el gol del ascenso contra el Miño
Unai Peón celebra el gol del ascenso contra el Miño
Archivo DXT Campeón

Este pasado verano, la planificación del equipo herculino volvió a traer nuevas incorporaciones de nivel, pero Unai siguió siendo inamovible en el centro del campo. 16 titularidades y casi 1.400 minutos en su primera experiencia en Tercera. Condiciones físicas y técnicas que le han llevado a dominar el centro del campo en varios partidos dentro de un esquema y un estilo de juego como el que propone Jairo Arias, el cual le viene a la perfección a sus cualidades. Ahora, Unai deberá ganarse un hueco en el centro del campo del equipo más potente de la Tercera gallega, donde hay nombres como Samu Noya, Diego Uzal, Mateo Arellano o Joaquín Goris.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Diop durante el partido

Ilimane Diop lidera en el Leyma Coruña una estadística peculiar
Chaly Novo
Lucas Noubi, en un duelo en el Deportivo-Ceuta

Lucas Noubi y el reto de mantener la exuberancia
Xurxo Gómez
La afición se lo volvió a pasar en grande con el equipo naranja

El Básquet Coruña recluta cerca de 200 nuevos abonados
Sergio Baltar
sedemundial-21_14092139_17512260

La Comisión para el seguimiento del Mundial 2030 se constituye este viernes en María Pita
Jorge Lema