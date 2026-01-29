El Compostela deja al Montañeros sin Unai Peón

Unai Peón golpea el balón en el Montañeros-Compostela Patricia G. Fraga

El Montañeros se ha quedado sin una de sus principales piezas sobre el césped. Unai Peón, titular indiscutible para Jairo Arias durante toda su trayectoria, se ha convertido en nuevo jugador del Compostela, actual líder de la Tercera gallega con 41 puntos en 18 encuentros disputados.

Los diez nombres propios de la Tercera Federación coruñesa Más información

Unai llegó al Montañeros en el año 2022 de la mano del propio Jairo Arias, cuando el técnico asturiano era el entrenador de los equipos de categoría juvenil del club. El futbolista se incorporó con ficha del Juvenil B, con el que solo llegó a disputar un encuentro, el de fase de ascenso a Liga Gallega. Esa primera temporada 2022-23 la pasó a caballo entre el Juvenil A de Liga Nacional y el primer equipo, que logró la salvación en Preferente con Unai disputando más de mil minutos. Por aquel entonces, Peón jugaba como lateral derecho con el primer equipo, pero Jairo vio algo en él que le hizo colocarlo en el centro del campo en sus esquemas, una posición en la que lo ha mantenido con el paso de los años y en la que ha terminado por destacar tanto en Preferente como ahora en Tercera a pesar de su corta edad (21 años).

En la 2023-24, tanto Unai como Jairo dieron el salto al primer equipo, aunque el técnico lo compaginó con la dirección del Juvenil A. El canterano del Lugo se hizo con un puesto fijo en el centro del campo del primer equipo, con el que jugó 36 partidos de liga, 34 de ellos como titular y acumuló más de tres mil minutos. De forma paralela, Jairo consiguió el ascenso a División de Honor con el equipo juvenil esa misma temporada, mientras lograba colocar al primer equipo sexto en la Preferente Norte.

Ese verano, el Montañeros dio un paso ambicioso con la planificación de su plantilla, fichando a jugadores de nivel para intentar asaltar el ascenso a Tercera. Pero la llegada de esos futbolistas no movió a Unai del once titular de Jairo Arias y jugó como titular 37 de los 38 partidos de liga, marcando cinco goles, incluido el que terminó suponiendo el ascenso matemático del equipo en Miño. El Monta firmó una temporada redonda con el ascenso a Tercera y los títulos de Copa de A Coruña y Copa Diputación.

Unai Peón celebra el gol del ascenso contra el Miño Archivo DXT Campeón

Este pasado verano, la planificación del equipo herculino volvió a traer nuevas incorporaciones de nivel, pero Unai siguió siendo inamovible en el centro del campo. 16 titularidades y casi 1.400 minutos en su primera experiencia en Tercera. Condiciones físicas y técnicas que le han llevado a dominar el centro del campo en varios partidos dentro de un esquema y un estilo de juego como el que propone Jairo Arias, el cual le viene a la perfección a sus cualidades. Ahora, Unai deberá ganarse un hueco en el centro del campo del equipo más potente de la Tercera gallega, donde hay nombres como Samu Noya, Diego Uzal, Mateo Arellano o Joaquín Goris.