Suscribete
O Noso Fútbol | Copa de Regiones UEFA - Fase Nacional

Galicia busca usar la vida extra para pisar su tercera final a cuatro consecutiva

El seleccionador Manolo García avisa del potencial a balón parado de Asturias, rival al que batieron en la misma instancia de la pasada edición

Santi MendozaJuan Quijano
Santi Mendoza y Juan Quijano
28/01/2026 04:10
Galicia y Asturias se enfrentaron en la Fase Intermedia de 2024
Galicia y Asturias se enfrentaron en la Fase Intermedia de 2024
RFGF
La selección gallega UEFA estaba muerta tras sumar un punto de seis en su regreso a la Copa de Regiones, pero la sorprendente alineación indebida de Andalucía dio la vuelta a un duelo perdido (del 1-2 al 3-0) y significó pasar de la eliminación a una vida extra

Por ello, el choque de fase intermedia —cuartos de final— ante Asturias (A Malata, 18.00 horas, Youtube RFEF) tiene sabor a segunda oportunidad. Y la ‘Irmandiña’ va a por todas para pisar su tercera final a cuatro seguida en la fase nacional. 

Con el lateral derecho Achore (Montañeros) como representante de los equipos coruñeses, Galicia, campeón nacional y europeo hace dos ediciones y finalista nacional de la pasada, busca el pase ante una Asturias que avanzó como segunda del grupo A. Lo hizo tras tirar de épica: marcó dos goles en el añadido a Cantabria para igualar un partido que tenía perdido (2-2) y volteó ante Murcia (2-3) un duelo en el que también se vio a dos tantos de distancia del rival.

Variaciones en la lista

La convocatoria de la selección gallega tiene tres novedades con respecto a la fase de grupo: entran Ander, Cadra y Noel Álvarez en lugar de Yosi, Mati y Facu Moreyra. Como única prueba real para este duelo, el amistoso ante el Bergantiños (derrota 2-1) de la semana pasada en As Eiroas. 

Manolo García, técnico de la ‘Irmandiña’, analizó al rival en la previa. “Casi siempre empezó sus partidos de la primera fase por detrás en el marcador, pero, incluso con dos goles de desventaja, fue capaz de no perder”, recuerda. Y avisa del potencial que tiene en las acciones a balón parado. “A ver si somos capaces de contrarrestar esto”, dijo en declaraciones a Diario de Ferrol

Cabe recordar que Galicia y Asturias ya se enfrentaron en la fase intermedia de 2024, con victoria gallega por 0-1 gracias a un tanto de Félix Rial.

Alineaciones probables

Galicia: Andrés; Achore, Dopico, Carabán, Óscar; Rachu, Enjamio, Make; Noel Chaves, Adri Rodríguez, Lombao.

Asturias: Ángel Domínguez - Daniel Aranda, Jorge Argüelles, Carlos Figar, Ekeneme, Mikel Busto - Álex Solís, Galo Huelga, Mateo Casas - Armayor, Juan Quirós.

