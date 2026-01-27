Mike lidera la carrera del Sporting Coruñés hacia la permanencia

Miguel García (A Coruña, 2003) es conocido en el mundo del fútbol como Mike. Jugador de banda, de los que dan profundidad a un equipo, parece dispuesto a liderar la carrera del Sporting Coruñés hacia la permanencia en Primera Futgal. Su experiencia en la División de Honor Juvenil es el mejor aval para dicha tarea.

El equipo terminó la primera vuelta con un pobre bagaje de 11 puntos, empatado con el último clasificado y a seis de la permanencia; pero encadenar por fin dos triunfos, ante Oza Juvenil (5-2) y Cedeira (1-2), les ha dejado a solo dos puntos del objetivo. Mike marcó en ambas citas y en la segunda de ellas celebró el tanto de la victoria en el minuto 90+7.

El partido, disputado el pasado domingo en el Carmen Maseda, tuvo su aquel. “Estuvo súper condicionado por el viento; entre eso y la lluvia, casi no se podía jugar. El balón no se quedaba quieto en ningún momento, ni para sacar faltas ni nada. En la segunda parte, con el viento en contra, fue complicado, pero competimos los 90 minutos y estuvimos en el partido todo el tiempo”, destaca el atacante del Sporting, deseoso de que estas dos victorias supongan el punto de inflexión que llevan tiempo persiguiendo.

Y es que la temporada nació torcida, con un solo punto de los primeros 18 en disputa, algo que les ha condicionado hasta ahora. “Llevamos dos ascensos seguidos y esta vez se notó mucho más la subida del nivel. Empezamos bastante mal la primera vuelta, tuvimos el cambio de entrenadores y el equipo se fue adaptando poco a poco”, explica Mike.

El Sporting Coruñés anima la lucha por la salvación Más información

El tándem formado por Jaime Marín y Carlos Casares dejó su lugar a Marcos Souto y Charly García y el equipo sumó resultados meritorios como el 1-5 al Imperátor, pero siguió sufriendo demasiadas derrotas. Ahora parecen haber dado con la tecla. “Nos ha costado meternos en la categoría, pero yo creo que la clave era competir, que era lo que llevábamos sin hacer dos años, porque éramos bastante superiores en Tercera y Segunda”, reflexiona.

Mike destaca la aportación de los jugadores del filial en un momento de muchas bajas y ve muchos paralelismos entre su año y el del Ímper. “Ascendimos siempre juntos. Ellos están un poco como nosotros, tratando de salir del descenso y adaptándose también a la categoría. Es una situación muy parecida”, compara.

Por ello, quizá el equipo de la Sagrada Familia, que tiene un punto menos que ellos, puede tomar como propia la receta que ha aplicado el Sporting estas dos últimas jornadas: “Hemos estado en el partido los 90 minutos. Antes muchas veces nos desconectábamos o no nos veíamos capaces, por lo que dice mucho haber ganado en el añadido”.

“Y en las segundas partes entramos muy bien. Contra el Oza metimos tres goles en diez minutos y ante el Cedeira el 0-1. Era algo que nos estaba costando muchísimo y ahora lo estamos mejorando”, añade el extremo.

Por supuesto, quedan cosas por pulir. “Nuestra asignatura pendiente más grave es el balón parado y, en general, defender mejor. Nos cuesta muchísimo. Contra el Cedeira encajamos otra vez en una acción así. Los últimos dos partidos los ganamos porque metimos siete goles, pero también encajamos tres. Así es muy complicado ganar partidos seguidos”, hace autocrítica Mike.

Buen precedente ante el líder

De cara al partido de este fin de semana, ante el líder Carral, se agarra a que fue su mejor actuación del inicio de curso. “Somos el único equipo que ha sacado un punto ante ellos en su campo y en la segunda parte fuimos bastante superiores. Pudimos ganar. Ahora tengo muchas ganas del partido y de demostrar, después de estas dos victorias, que podemos ganarle a cualquiera”, enfatiza.

Contando el duelo de Copa de A Coruña ante el Sporting Burgo, Mike lleva cinco goles en sus cinco últimos partidos. “Yo entreno y hago las cosas siempre de la misma manera. En algunos momentos llegan los goles y en otros no, pero no le doy muchísima importancia. Sigo trabajando igual”, apunta.

David López: “Non faltaron as bromas dos compañeiros por non saír na acta” Más información

Eso sí, entiende que no es casualidad su paso adelante: “Estos dos últimos años estuve un poco parado por los estudios, porque no estaba en Coruña. Este entreno toda la semana con regularidad y eso se nota”.

También es este el primer año en el que se dedica únicamente al fútbol once. “Estuve muchos años vinculado al fútbol sala con el Emden, y tuvimos varios ascensos y muchas alegrías. Hubo un tiempo incluso en el que solo jugué a fútbol sala, pero ahora decidí centrarme en el fútbol once”, explica.

Y un año así solo se lo podía dedicar al Sporting Coruñés, donde dio sus primeros pasos como benjamín. Por el camino, el citado fútbol sala; y tres temporadas en el Calasanz, con el que llegó a competir en la División de Honor Juvenil tras situarse en el foco al superar un exigente proceso de selección del Deportivo.