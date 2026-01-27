Alba Martínez: “Por bandas no, pero en zonas centrales juego en cualquier posición”

Alba Martínez, durante un partido con el Atlético San Pedro CEDIDA

Para Alba Martínez (Arteixo, 2001), exjugadora de la cantera del Deportivo, el fútbol terminó en su vertiente más competitiva, pero está viviendo una segunda ‘vida’ en el Atlético San Pedro, de la Primera Gallega. La Tercera Federación es un objetivo al alcance, tal y como está la clasificación, pero si pudiera pedir un deseo para esta temporada, ese sería disputar la final de la Copa de A Coruña en el estadio de Riazor.

¿Qué lectura hace del partido contra el Lóstrego B?

Fue igualado. Ahora mismo estamos con una serie de bajas que nos están condicionando un poco y sabíamos que íbamos a tener que trabajar bastante a nivel físico al ser un rival de la zona alta. Ambos tuvimos ocasiones para llevárnoslo, pero finalmente quedó en empate.

¿Cómo fue su gol?

En un centro lateral me desmarqué al primer palo, me adelanté a la defensa y rematé de cabeza al propio primer palo. Después tuve también un penalti con 1-1, pero lo fallé.

¿Cuál es su estilo de juego?

Yo juego según la necesidad del equipo. Siempre fui central, sobre todo cuando estaba en un nivel más alto que ahora, pero en este momento también juego de centrocampista o delantera. Por bandas no, pero en las zonas centrales en cualquier posición. Depende mucho del partido.

¿Le tocó también estar fuera del equipo?

Sí, estuve un mes y medio parada por una lesión en la clavícula. De hecho, volví hace un par de semanas, no tuve las mejores sensaciones, y contra el Lóstrego jugué vendada y bastante limitada.

¿Tenían como objetivo el ascenso directo, el playoff...?

No. Somos un club reciente en lo que se refiere al fútbol femenino y lo principal es competir. Una vez que estamos ahí, nos gustaría quedar lo más arriba posible, evidentemente, pero tampoco nos frustra el hecho de haber empatado más partidos últimamente y estar un poco más justas.

La gran cantidad de filiales les puede echar una mano para unos puestos de playoff que en principio son para segundo y tercer clasificado.

A priori, sí. En caso de que no haya ningún ascenso en Tercera Federación y que el Villalonga baje, que ahora mismo está en la zona de descenso en Segunda Federación, pues quedaríamos nosotras (31), el Antas (31) y luego ya Calo (22), Arenteiro (18)...

¿Qué significaría jugar en Tercera Federación?

Me haría ilusión el hecho de llevar al San Pedro a esa categoría. La directiva apuesta mucho por nosotras, con el actual presidente Ignacio Taboada acompañándonos por toda Galicia. Ahora soy la capitana y sería muy bonito llegar a esa categoría. Más por todo eso que a nivel personal, ya que tengo el fútbol como un hobby. En su día lo viví como una competición y no me gustó esa parte; la dejé. Pero mientras el club mantenga este gran ambiente, con el grupo disfrutando y el apoyo que sentimos, que venga lo que sea, como si hay que ir a Segunda.

¿Cómo fue su experiencia en el Dépor?

Positiva. Tenía 15 o 16 años y es una experiencia que a todo el que juega al fútbol le gustaría vivir al menos una vez en la vida. Pero, como comenté, por mi situación de vida —estudio y trabajo desde los 18— no considero el fútbol como una obligación y no me gustaría practicarlo de forma profesional.

¿Qué vino después?

Betanzos, el año de la pandemia, y Victoria B hasta que me rompí el tobillo. Después tuve un parón hasta que empecé en el Atlético San Pedro.

Y lo hizo con 40 goles en Segunda Gallega. Ahí sí jugaría de delantera, ¿no?

Pues no siempre (risas). Dependía un poco del partido, de si había que echar alguna mano a nivel defensivo por el nivel del rival, etc.

Pudo celebrar un ascenso.

Realmente fueron dos, porque cuando se creó la nueva categoría de Tercera y nos mantuvimos en Segunda, lo sentimos como un ascenso. Y luego llegó el de Primera, que también fue muy bonito.

¿Jugó alguna vez en Riazor? Está a tiro de que superen dos eliminatorias más en la Copa de A Coruña.

No tuve esa suerte cuando estuve en el Dépor y la verdad es que, lo mismo que dije que no veo ahora el fútbol como mucha competición, sí me haría mucha ilusión jugar en Riazor. Además, para un club como el San Pedro y todo el trabajo de la directiva, sería un punto a favor, así que sería un sueño. El año pasado se nos escapó en penaltis contra el Pastoriza en semifinales, así que a ver si lo podemos conseguir,

¿Qué jugadora de su Liga no puede faltar en esta sección?

Mi compañera Joana Montouto. Salvando un poco a Ambra, la experiencia que tiene ella no la tiene nadie en esta Liga. Fue jugadora de Primera División y es una suerte tremenda tenerla en el equipo; aprendemos mucho de ella.