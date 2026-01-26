Siete equipos en tres puntos para pelear un hueco en el playoff de Tercera RFEF

Imagen del Silva-Arosa disputado ayer domingo en A Grela PATRICIA G. FRAGA

La primera jornada de la segunda vuelta en el grupo gallego de Tercera Federación no ha dejado a nadie indiferente. Más allá de que supuso la primera derrota del intratable Compostela, algo que indirectamente viene mal al Silva, una combinación de resultados ha hecho posible que entre el quinto y el undécimo haya solo tres puntos de diferencia. Y ahí está el Montañeros, que estará en la pelea por el playoff si es capaz de mantener este nivel de juego y mejora su porcentaje de acierto de cara a gol.

Por detrás del Compostela (41 puntos) aparecen en puestos de playoff Somozas (34), Arosa (33) y Racing Villalbés (31). No es que ninguno de ellos tenga asegurada su presencia en la promoción, pero sí se les puede considerar candidatos por estar ligeramente destacados. Y es que a partir de ahí viene la locura: Boiro (28), Lugo (28), Céltiga (27), Alondras (26), Montañeros (25), Gran Peña (25) y Estradense (25).

Se da la curiosidad de que el Boiro es quien ocupa el último puesto de playoff pese a que, tras vencer in extremis al Montañeros en Elviña, ha encadenado dos derrotas consecutivas. Justo por detrás tiene, con los mismos puntos a un Lugo B, que no cae desde el 23 de noviembre ante el Silva y a un Céltiga que lleva tres encuentros sin vencer y rescató un punto en el alargue frente al Montañeros. Todo tipo de dinámicas.

Por delante del equipo de Elviña está también un Alondras que está viviendo una temporada de montaña rusa, pues a las tres victorias iniciales le siguieron ocho partidos sin ganar, luego dos triunfos consecutivos, otros tres sin vencer y ahora sendos éxitos ante Barbadás y Racing Villalbés. También hay que contar con el equipo dirigido por Rafa Villaverde.

Aceptar los golpes

Y en novena plaza, un Montañeros que está dentro del objetivo, pero sin embargo tiene una sensación agridulce. No es ninguna quimera pensar que el equipo podría estar en zona de playoff, pues habría sido suficiente algo más de acierto y menos infortunios en los minutos finales, pero todavía está a tiempo de que el juego termine dando sus frutos. Esa es la visión con la que se queda su entrenador Jairo Arias.

“Fue un gran partido de mis jugadores en un campo y contra un rival que es de lo mejor de la categoría. Estamos dolidos, porque perdimos dos puntos en los últimos 30 segundos y no nos merecíamos ese final. Y si a eso le añades que en Cambados y ante el Boiro obtuvimos un resultado inferior al que nos merecíamos, pues aún más… Pero sabemos que esto es fútbol y que puede pasar; debemos seguir en esta línea de juego y de competitividad, porque es espectacular, y haciéndolo así estaremos más cerca de ganar los partidos”, explica Jairo.

En estos momentos, el Montañeros es el segundo mejor visitante de la Liga tras sumar 17 de 30 puntos posibles, por lo que su crecimiento parece pasar por mejorar como local, donde ocupa la decimoquinta posición.

También tienen 25 puntos el Estradense y un Gran Peña que ha puesto fin a lo grande a cinco partidos sin ganar con sendos triunfos ante Noia (5-0) y Atlético Arteixo (2-0). Precisamente los de Ponte dos Brozos son el equipo que aparece por detrás, algo más descolgado, con 20 puntos y una racha de cinco duelos sin conocer la victoria.

“Creo que no estamos dominando las áreas como deberíamos. A pesar de generar bastantes ocasiones de gol, no conseguimos marcar y eso nos lleva a defender con precipitación en el área propia. Debemos seguir creciendo y creyendo en lo que hacemos, que estamos en el objetivo, tranquilos y con ganas”, analiza su entrenador Posi.

Todavía tiene un margen de seis puntos con respecto a la zona de descenso el Arteixo, pero quien empieza a estar en una situación delicada es el Silva. Eso sí, con la tranquilidad de que lleva toda la temporada en esas lides y que el juego está siendo bueno.

Así lo vio Diego Armando

“Sacamos una valoración muy positiva del partido. Es cierto que no puntuamos y que hay acciones muy puntuales de falta de competitividad y madurez que nos penalizan en exceso, pero creo que mostramos un nivel alto ante un gran rival”, explica el técnico Diego Armando García tras caer en el descuento ante el Arosa, tercer clasificado.

El Silva se mantiene en penúltima posición, pero ahora está a cinco puntos de la salvación tras la sorprendente victoria del Barco ante el Compostela (2-0) que supuso la primera derrota del líder en lo que va de temporada.

También le toca al equipo de A Grela aceptar los golpes con el derbi contra el Montañeros de este domingo en el horizonte. Ambos llegan en buena línea de juego y están heridos, por lo que promete haber un buen espectáculo en Elviña.