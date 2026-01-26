Mouriño: “Una vez estás ahí quieres entrar en playoff”

Mouriño, capitán del Órdenes celebra su gol en Betanzos @sanncfotografia

Pablo Mouriño (Ordes, 2002) garantiza gol. Tras pasar por las canteras de Cerceda, Montañeros, San Tirso y Deportivo, llegó en edad juvenil al equipo en el que más cómodo podía estar, el Órdenes, y ya está a un solo tanto de superar por quinta campaña seguida la barrera de los diez tantos.

El noveno de este curso en Preferente llegó en un 0-1 ante el Betanzos que les termina de consolidar en los puestos de playoff de ascenso. “Supimos defender sus ataques, que fueron bastantes. Y en la oportunidad que tuvimos fuimos eficaces y conseguimos los tres puntos”, resume.

Su gol llegó tras la pelea de Pichu ante Laye en un césped muy resbaladizo y un centro que convirtió en gol al primer toque. Fue a los 55 minutos de juego y a partir de ahí le tocó aportar en defensa: “En ese contexto de partido lo que me queda es bajar un poco la altura e intentar pillar algún rechace para darle aire al equipo, volver a colocarnos y poder atacar con balón”.

Aunque en esta ocasión no pudo por ser visitante y jugar ante uno de los mejores de la Liga, el Órdenes trata de tener la posesión en muchos partidos, un contexto que favorece a las características de Mou. “Yo prefiero un rival cerrado. Soy más rematador y para mi estilo de juego es más cómodo”, valora el delantero.

Sus cifras (18 goles en 31 partidos de Primera Futgal y 31 tantos en 84 partidos de Preferente) muestran que hay diferencia entre categorías, pero que en la más alta rinde también a gran nivel. “Se nota bastante. Hay que dar un plus en cuanto a seriedad en los entrenamientos, ritmo de partido, acción...”, reflexiona.

Para el de Ordes, el salto en la clasificación entre un año y otro (de 13º a 3º) tiene que ver con lo siguiente: “Lo que ha mejorado Pery en esta plantilla, que es muy parecida a la del año pasado, es la calidad de los entrenamientos. Igual el año pasado —eran recién ascendidos— la habíamos perdido un poco y este la recuperamos con Pery e Isi, que también aporta mucho”.

Objetivo renovado

Lo mismo que equipos que esperaban más deben ajustar a veces su objetivo por abajo, el Órdenes tiene ahora otras metas tras asegurar de forma virtual la salvación. “No vamos a engañar a nadie. Una vez estás ahí, lo que buscas es seguir compitiendo, sumar los máximos puntos posibles y entrar en el playoff”, apunta sin reparos Mouriño.

El Órdenes cuenta en estos momentos con ocho puntos de ventaja sobre el Sofán, quien en sexta posición sería el primero que no disputaría el playoff. Además, está a solo cuatro puntos de la plaza de ascenso directo que ocupa el Lalín, por lo que el sueño no es una quimera. “Subir con el Órdenes a donde creo que se merece estar sería un sueño. La historia dice que estuvo muchos años en Tercera y sería muy bonito”, cierra un Mouriño que, en 2022 y 2024, fue partícipe de los ascensos a Preferente Futgal.