O Noso Fútbol | Primera Futgal

El Sporting Coruñés anima la lucha por la salvación

Su triunfo en el campo del Cedeira comprime una pelea por esquivar el descenso que implica a seis equipos

Santi Mendoza
Santi Mendoza
26/01/2026 12:11
Imagen del Oza Juveni-Relámpago, uno de los partidos de la jornada
Imagen del Oza Juveni-Relámpago, uno de los partidos de la jornada
PATRICIA G. FRAGA
El Sporting Coruñés venció al Cedeira (1-2) y anima la lucha por la permanencia en Primera Futgal. Tras un partido en el que brilló Mike con un doblete, el equipo de Marcos Souto se sitúa con 17 puntos, a solo dos de su rival en la mañana de ayer. 

También están inmersos en la lucha Oza Juvenil (22) y Relámpago (21), quienes empataron en su duelo de esta jornada. Jacobo Meirama adelantó al Oza y Joni puso el definitivo empate a un gol en el marcador. 

Con 20 puntos aparece el Ural, que no pudo hacer nada ante un Sporting Meicende (0-4) que sigue segundo, a dos puntos del Carral. Los de O Castro tampoco fallaron esta jornada, venciendo por 2-1 a un Imperátor (16 puntos) que se adelantó por medio de Xoel Rodríguez, pero vio como Jony Fila y Jacobo González daban vuelta al tanteador. 

David López intenta robar un balón durante un Marte-As Pontes

David López: “Non faltaron as bromas dos compañeiros por non saír na acta”

Más información

Respira el Marte, que ante el Eume (0-1) con gol de Gabri Núñez sumó su segunda victoria seguida y ya tiene nueve puntos de margen con respecto a la zona de descenso. Los mismos que un Torre que empató ante el Meirás (1-1). 

Por otra parte, el Olímpico se reconectó a la pelea por la zona noble al ganar al Orillamar (0-1). Los otros dos resultados de la jornada fueron: Sporting Cambre-Perlío (1-0) y As Pontes-Galicia Mugardos (1-2).

