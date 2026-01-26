El Sporting Coruñés anima la lucha por la salvación

Imagen del Oza Juveni-Relámpago, uno de los partidos de la jornada PATRICIA G. FRAGA

El Sporting Coruñés venció al Cedeira (1-2) y anima la lucha por la permanencia en Primera Futgal. Tras un partido en el que brilló Mike con un doblete, el equipo de Marcos Souto se sitúa con 17 puntos, a solo dos de su rival en la mañana de ayer.

También están inmersos en la lucha Oza Juvenil (22) y Relámpago (21), quienes empataron en su duelo de esta jornada. Jacobo Meirama adelantó al Oza y Joni puso el definitivo empate a un gol en el marcador.

Con 20 puntos aparece el Ural, que no pudo hacer nada ante un Sporting Meicende (0-4) que sigue segundo, a dos puntos del Carral. Los de O Castro tampoco fallaron esta jornada, venciendo por 2-1 a un Imperátor (16 puntos) que se adelantó por medio de Xoel Rodríguez, pero vio como Jony Fila y Jacobo González daban vuelta al tanteador.

Respira el Marte, que ante el Eume (0-1) con gol de Gabri Núñez sumó su segunda victoria seguida y ya tiene nueve puntos de margen con respecto a la zona de descenso. Los mismos que un Torre que empató ante el Meirás (1-1).

Por otra parte, el Olímpico se reconectó a la pelea por la zona noble al ganar al Orillamar (0-1). Los otros dos resultados de la jornada fueron: Sporting Cambre-Perlío (1-0) y As Pontes-Galicia Mugardos (1-2).