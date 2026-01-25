Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol | Preferente

Tarde de derbis en la Preferente Norte

El Betanzos-Órdenes es el duelo más destacado de la jornada 19

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
25/01/2026 04:10
Una acción del Betanzos-Negreira
Una acción del Betanzos-Negreira
Carlota Blanco
Día de derbis en el Grupo Norte de la Preferente gallega. El Betanzos recibe al Órdenes en un duelo de altos vuelos, mientras que a la misma hora el Victoria se medirá al Paiosaco en A Grela.

Dani Carnota, delantero del Paiosaco con pasado en el Victoria, durante la pasada jornada ante el Miño

Un Victoria-Paiosaco que da pie a múltiples reencuentros

Negreira-Sofán

García Calvo, 17.00 horas

Si hay un momento propicio para visitar al Negreira, ese puede ser el actual. El hasta hace nada líder del Grupo Norte, acumula dos derrotas en los últimos tres partidos y ha cedido el primer puesto ante el Lalín. Una mala racha que buscará aprovechar el Sofán para no descolgarse del playoff de ascenso.

Betanzos-Órdenes

García Irmáns, 16.00 horas

Partidazo con mayúsculas el que se vivirá esta tarde en el García Irmáns entre dos de los equipos punteros de la categoría como son el Órdenes y el Betanzos, que querrán mantenerse lo más arriba posible en la tabla. Una victoria betanceira supondría la igualada en cuanto a puntos con el propio Órdenes (36).

Dumbría-San Tirso

O Conco, 16.30 horas

Una victoria en los últimos cinco encuentros suma el San Tirso, que pese a ello ocupa la cuarta plaza empatado a puntos con el Órdenes. La visita al Dumbría, que coquetea con el descenso, puede actuar como bálsamo para los de Fabio, que a pesar de casi no sumar de tres, acumulan cuatro encuentros seguidos sin conocer la derrota.

Victoria-Paiosaco

A Grela, 16.00 horas

El otro derbi de la jornada se vivirá esta tarde en A Grela, donde el Victoria recibirá a un renacido Paiosaco de la mano de Iván Sánchez. Los laracheses llevan cinco partidos sin perder y quieren seguir escalando en una tabla en la que podrían superar a las cebras en caso de ganar.

