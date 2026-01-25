Mi cuenta

O Noso Fútbol | Primera Futgal

Partido clave para el Sporting Coruñés en Cedeira

Los herculinos, en puestos de descenso, visitan al equipo que marca la permanencia

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
25/01/2026 04:10
Olímpico-Sporting Coruñés
Olímpico-Sporting Coruñés
Patricia G. Fraga
Segunda jornada de la segunda vuelta en Primera Futgal, pero el partido de este domingo del Sporting Coruñés se presenta clave para sus aspiraciones de mantenerse en la categoría a final de temporada. El equipo herculino visita al Cedeira (12.00 horas), que marca la salvación con 19 puntos.

David López intenta robar un balón durante un Marte-As Pontes

David López: “Non faltaron as bromas dos compañeiros por non saír na acta”

Más información

En puestos de descenso está también un Imperátor que visita al líder, el Carral, a partir de las 16.00 horas. En caso de derrota local, se podría beneficiar el Sporting Meicende, que ya dejó pasar el pinchazo del Carral la semana pasada. Este domingo se mide al Ural a domicilio (18.00 horas), con los coruñeses buscando alejarse de la zona roja.

La sorpresa hace una semana la dio el Marte al ganar por 1-0 al Carral. El equipo dirigido por Celso Otero intentará sumar puntos por cuarta jornada consecutiva en casa del Eume Deportivo (18.00 horas). Como local jugará el Cambre (12.30 horas), que tratará de reengancharse al playoff contra el Perlío.

En los derbis de la jornada destaca el Oza Juvenil-Relámpago (12.30 horas), con ambos equipos separados por apenas un punto en la tabla clasificatoria. El otro derbi de la tarde se jugará a las 16.00 horas en el campo dos de la Torre. El Orillamar recibe a un Olímpico que volvió a ganar la semana pasada después de seis jornadas.

