Jarro de agua helada para el Silva ante el Arosa (1-2)

El Silva cree, no está siendo inferior a ningún rival, merece por momentos sumar tres puntos… pero no acaba de ser su temporada. Ante el Arosa (1-2) estuvo a punto de dar la vuelta al marcador, pero terminó sucumbiendo ante su pegada con un gol de Álex Seijo en el minuto 90. El vaso medio vacío dice que las victorias no terminan de llegar y puede aparecer el desánimo; el medio lleno, que jugando así deberían ser cuestión de tiempo.

Con motivo de las bajas, Diego Armando García se vio obligado a introducir muchas novedades en el once del Silva respecto al empate ante el Arteixo. Sobre todo en defensa, donde debió reconvertir a Moure a la posición de central y a Seydi a la de lateral izquierdo. Arriba apostó esta vez por una doble punta formada por Nico Mosquera e Iago Pérez, similar a la de un Arosa que formó con Gabri Palmás y Rivera en el frente del ataque.

No era casualidad ver a ambos equipos con dos delanteros, pues el día desapacible por lluvia y viento pronosticaba un partido con mucho juego directo, como así fue. Y en ese contexto se vio una primera mitad igualada en la que el Arosa tuvo más pegada.

Las primeras llegadas en forma de disparo fueron del Silva, que probó suerte con un tiro de Iago que acabó en las manos de Chema y un lanzamiento desde lejos de Carletto que se marchó a córner tras tocar en un rival. Mientras tanto, el Arosa hacía sus primeras aproximaciones a través de centros al área bien solventados por los locales.

A los 17 de juego, Adri Vázquez se quedó cerca del gol de la jornada con una chilena, pero quien golpeó primero fue el Arosa. Los de Gonza Fernández avisaron primero con un tiro de Yoel Crespo que sacó Minibugy y que a punto estuvo de aprovechar Gabri Palmás en el rechace; y marcaron en la jugada posterior. Esta vez Yoel dibujó una rosca imposible para el portero y pudo celebrar su gol con la siempre fiel hinchada del equipo de Vilagarcía.

El gol sentó mal al Silva durante unos minutos en los que el Arosa dio sensación de peligro, pero lo cierto es que dispuso de la única ocasión clara a contabilizar antes del descanso. Nico Mosquera se vio mano a mano ante Chema, pero quiso dar tanta potencia a su definición que el balón acabó bastante por encima del larguero.

La segunda mitad comenzó con Seydi solventando bien una peligrosa contra visitante y con Diego Armando dando entrada rápido a Joao Paulo por Álvaro Rey. Nico Mosquera pasó a la banda y cargó la delantera de especialistas en el juego directo.

Pero si importante fue la primera acción defensiva, más aún la que protagonizó después Adri Vázquez salvando bajo palos un tiro de Lombao. El Silva debía cuidar esos errores en la salida de balón y asentarse en campo contrario para tener opciones.

Múltiples llegadas del Silva

Y así fue. Los locales dieron una exhibición de esfuerzo (y nivel futbolístico) hasta el punto de que inclinaron totalmente el campo. Primero a través de una batería de córners que les llevaría al empate y después con ocasiones que pudieron significar el 2-1.

Carletto complicó al Arosa ya en sus dos primeros lanzamientos desde la esquina, pero sería en el tercero cuando apareció Iago Pérez en boca de gol para marcar su primer tanto con la camiseta del Silva. El delantero volvió a anotar poco después, pero la acción estaba anulada al entender el colegiado que había falta de Joao.

Minibugy apareció al corte para evitar un remate franco de Rivera y, tras ello, continuó el dominio silvista: Iago se quedó cerca de rematar en el área pequeña, Parafita metió el miedo en el cuerpo a Chema con sendos disparos… Todo ello mientras se jugaba casi siempre cerca del área del Arosa.

En los últimos minutos se calmó todo, pero cuando el empate parecía cerca el Arosa cogió desprevenido al Silva en un saque de falta y encontró superioridad en el último tercio. Torrado envió un centro al área que dejó pasar Luis Castro y Seijo no perdonó. Un castigo excesivo para el conjunto coruñés, que pasará una jornada más en puestos de descenso.