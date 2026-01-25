El Órdenes asalta el García Hermanos y demuestra que va en serio a por el ascenso

El Órdenes saca una falta ante el Betanzos GERMÁN BARREIROS

El Órdenes ha sido el gran triunfador de una 19ª jornada de Preferente en la que el Victoria regresó a la senda del triunfo ante el Paiosaco.

Betanzos 0-1 Órdenes: La solidez defensiva dio premio a un Órdenes que, con un gran gol de Mouriño, consolida su tercera posición y tiene ocho puntos de margen sobre el sexto, el primero que no jugaría el playoff. Los de Pery aguantaron las embestidas del Betanzos a través de centros laterales y tuvieron sus opciones de sentenciar.

Victoria 1-0 Paiosaco: Tras cuatro partidos sin sumar los tres puntos, el Victoria se reencontró con el triunfo gracias al olfato de Benito en una de las pocas ocasiones de la primera mitad. En la segunda, las ‘cebras’ pudieron sentenciar por medio de Sergio, mientras que el Paiosaco decidió mal con un tiro lejano en su mejor opción. Se quedan a dos puntos del descenso tras otro triunfo del Sigüeiro.

Dumbría 1-1 San Tirso: Un San Tirso abonado al empate hizo valer su mejoría en la segunda mitad con un gol de Xian en el 90+1, pero dos minutos después marcó Diego Estévez. Los de Abegondo siguen en cuarta posición.

Negreira 1-2 Sofán: Los goles de Joel y Julián en la primera media hora dieron una ventaja al Sofán que el Negreira no pudo desactivar. El equipo de Pablo Torreira se defendió con orden y tuvo el acierto de su portero Gardu para volver a estar a dos puntos del Betanzos y agarrarse a la lucha por el playoff.