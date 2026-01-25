Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol | Segunda Federación

El Marino caza a la contra a un Bergan falto de ideas en ataque

Un gol de Basurto en la segunda mitad decidió el partido y manda a los carballeses a la novena posición

Santi Mendoza
Santi Mendoza
25/01/2026 23:31
Lance del juego en el Bergantiños-Marino de Luanco disputado en As Eiroas
Lance del juego en el Bergantiños-Marino de Luanco disputado en As Eiroas
RAÚL LÓPEZ
Decepcionante partido del Bergantiños ante el Marino de Luanco (0-1). Los carballeses estuvieron faltos de ideas en ataque ante la ordenada zaga del equipo asturiano y suman su cuarta jornada sin ganar. Caen a la novena plaza, a cinco puntos de unos puestos de playoff de ascenso que tocó hace pocas jornadas. 

Bil en el encuentro contra el Sámano

Bil tumba al Sámano y devuelve el liderato al Fabril (1-0)

Más información

La idea de Simón Lamas de salir con dos puntas para intentar resquebrajar a la segunda mejor defensa de la Liga no resultó y en una primera mitad muy espesa las únicas llegadas fueron visitantes. No fueron muy claras, pero alguna obligó a la intervención de Santi Canedo. 

El descanso sentó bien a los carballeses, que cuando pasaron a jugar con un solo punta tuvieron algo más de control de juego, pero eso también implicó que se volcaran y dejaran más espacio a la espalda, lo que aprovechó Basurto en una contra para poner el gol del Marino. 

El Bergan lo intentó hasta el final, pero terminó frustrado ante un equipo que concede muy poco. El sábado visita al Langreo para intentar frenar la mala racha.

Bergantiños 0-1 Marino de Luanco

Bergantiños: Canedo; Peña, Fito, Pastor, Keko (Álex, m.81), Sola (Ander Barck, m.71); Tass (Meli, m.60), Iago, Koke; Isma Cerro (Diego, m.60), Darío. 

Marino de Luanco: Denis; Borja, Somolinos, Berto González, Guaya, Talarn (Dani Martínez, m.83); Bravo, Iñigo, Pelayo (Chus Ruiz, m.72), Basurto (Diego Díaz, m.83); Leyva (Óscar Fernández, m.78). 

Gol: 0-1, m.69: Basurto. 

Árbitro: Alonso Infante (Castilla y León). Amonestó a Koke y Tass, del Bergantiños; y a Chus Ruiz, Iñigo, Dani Martínez y Berto González, del Marino de Luanco.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima jornada del grupo 1 de Segunda Federación, disputada en As Eiroas.

