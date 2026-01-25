El Marino caza a la contra a un Bergan falto de ideas en ataque

Lance del juego en el Bergantiños-Marino de Luanco disputado en As Eiroas RAÚL LÓPEZ

Decepcionante partido del Bergantiños ante el Marino de Luanco (0-1). Los carballeses estuvieron faltos de ideas en ataque ante la ordenada zaga del equipo asturiano y suman su cuarta jornada sin ganar. Caen a la novena plaza, a cinco puntos de unos puestos de playoff de ascenso que tocó hace pocas jornadas.

Bil tumba al Sámano y devuelve el liderato al Fabril (1-0) Más información

La idea de Simón Lamas de salir con dos puntas para intentar resquebrajar a la segunda mejor defensa de la Liga no resultó y en una primera mitad muy espesa las únicas llegadas fueron visitantes. No fueron muy claras, pero alguna obligó a la intervención de Santi Canedo.

El descanso sentó bien a los carballeses, que cuando pasaron a jugar con un solo punta tuvieron algo más de control de juego, pero eso también implicó que se volcaran y dejaran más espacio a la espalda, lo que aprovechó Basurto en una contra para poner el gol del Marino.

El Bergan lo intentó hasta el final, pero terminó frustrado ante un equipo que concede muy poco. El sábado visita al Langreo para intentar frenar la mala racha.