Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Tercera

El Atlético Arteixo visita al Gran Peña en un duelo directo

Los rojiblancos han sumado en siete de sus nueve partidos como visitantes esta temporada

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
25/01/2026 04:10
Atlético Arteixo-Gran Peña de la primera vuelta
Atlético Arteixo-Gran Peña de la primera vuelta
Germán Barreiros
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

Salida complicada la que le espera este domingo (16.00 horas) al Atlético Arteixo. El equipo dirigido por Posi visita en Barreiro a un Gran Peña que viene de imponerse por un espectacular 5-0 al Noia hace una semana en ese mismo campo. Tres puntos que les sirvieron para superar precisamente al Arteixo en la tabla (22 frente a 20 puntos). 

Lanzamiento de falta de Pablo Agulló que terminó en el palo

Pablo Agulló, el ‘golfista’ del Atlético Arteixo

Más información

A favor del Arteixo juega que es un equipo con mejores prestaciones como visitante que como local. Los rojiblancos han cosechado 13 de sus 20 puntos lejos del Ponte dos Brozos, marcando 14 de sus 22 goles en esos encuentros. Aunque, curiosamente, el único triunfo del Arteixo como local esta temporada llegó en la primera jornada precisamente contra el Gran Peña por 4-1.

Posi recupera a Tomé en el centro de la defensa, pero tendrá las bajas de Otero, Lamas, Morta y Fer Gordo; mientras que Martín Blanco no podrá contar con Julius, Tyron, Antón de Vicente, Matías ni Odilo de cara al partido de hoy. Para el técnico del Atlético Arteixo, la clave del partido para por “hacernos con el control del juego y decidir bien los momentos y zonas para ser verticales en ataque. Defensivamente son importantes la vigilancias, ya que son un equipo con velocidad arriba”. 

"Queremos seguir en la línea del partido anterior, con la misma seriedad, intensidad, solidaridad y orden defensivo. No cometer errores y acertar en las que tengamos. Hacer un partido donde no perdamos el orden y el control del juego, si nos abrimos le daremos más opciones al rival”, añade por su parte Martín Blanco.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Andrés Martín e Inigo Vicente celebran un gol del Racing de Santander

Uno por uno del rival | Talento con números para volar a Primera
Dani Fernández
El viento levanta la cubierta de Riazor

La cubierta de los nueve millones de euros de Riazor que estuvo indemne apenas siete años
Sergio Baltar
Desperfectos por el temporal en Riazor 25 enero 2026-Parte de la cubierta afectada en el interior

La movida previa del Dépor-Racing: el viento se lleva parte de la cubierta de Riazor mientras la policía trata de controlar a los ultras
Esther Durán
Sergio Sarasola durante el Soria-OAR de esta temporada

Sergio Sarasola vuelve a recibir a su pasado
Raúl Ameneiro