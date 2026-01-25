El Atlético Arteixo visita al Gran Peña en un duelo directo

Atlético Arteixo-Gran Peña de la primera vuelta Germán Barreiros

Salida complicada la que le espera este domingo (16.00 horas) al Atlético Arteixo. El equipo dirigido por Posi visita en Barreiro a un Gran Peña que viene de imponerse por un espectacular 5-0 al Noia hace una semana en ese mismo campo. Tres puntos que les sirvieron para superar precisamente al Arteixo en la tabla (22 frente a 20 puntos).

Pablo Agulló, el ‘golfista’ del Atlético Arteixo Más información

A favor del Arteixo juega que es un equipo con mejores prestaciones como visitante que como local. Los rojiblancos han cosechado 13 de sus 20 puntos lejos del Ponte dos Brozos, marcando 14 de sus 22 goles en esos encuentros. Aunque, curiosamente, el único triunfo del Arteixo como local esta temporada llegó en la primera jornada precisamente contra el Gran Peña por 4-1.

Posi recupera a Tomé en el centro de la defensa, pero tendrá las bajas de Otero, Lamas, Morta y Fer Gordo; mientras que Martín Blanco no podrá contar con Julius, Tyron, Antón de Vicente, Matías ni Odilo de cara al partido de hoy. Para el técnico del Atlético Arteixo, la clave del partido para por “hacernos con el control del juego y decidir bien los momentos y zonas para ser verticales en ataque. Defensivamente son importantes la vigilancias, ya que son un equipo con velocidad arriba”.

"Queremos seguir en la línea del partido anterior, con la misma seriedad, intensidad, solidaridad y orden defensivo. No cometer errores y acertar en las que tengamos. Hacer un partido donde no perdamos el orden y el control del juego, si nos abrimos le daremos más opciones al rival”, añade por su parte Martín Blanco.