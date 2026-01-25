Mi cuenta

O Noso Fútbol | Tercera

Duelo de revelaciones para el Montañeros en el Salvador Otero

Las claves del partido pasan por el estado del césped y la climatología

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
25/01/2026 04:10
Pape protege el balón contra el Céltiga
Pape protege el balón contra el Céltiga
Javier Alborés
El inicio de la segunda vuelta deja el enfrentamiento directo entre las dos sensaciones de la primera. El Montañeros visita este domingo al Céltiga (16.30 horas) en el Salvador Otero buscando dar comienzo a la segunda mitad de la temporada con buenas sensaciones.

Achore Sánchez, lateral derecho del Montañeros, dispuso de 20 minutos

Achore repite en una lista de la que se cae José Balsa

Más información

Ambos equipos llegan separados por dos puntos en la tabla clasificatoria (26 para el Céltiga y 24 para el Monta) y con la misma racha de puntos, siete en los últimos cinco partidos. El técnico del equipo coruñés, Jairo Arias, no podrá contar con Sito Pais ni Nano y tiene la duda de Álex Delgado, mientras que Luis Carro tiene las bajas de Martín Sánchez, Marcelo, Dani Prada y Jordan, pero recupera a Pedro Delgado tras sanción.

Las claves pueden ser muy variables en función del estado del césped y la climatología, ya que es un campo que está encima de la playa. A ambos equipos nos gusta dominar a través de la pelota y, si el campo está bien, una clave estará en quien sea el que mejor use la posesión para encontrar al hombre libre y poder progresar. Si el campo no permite nada, veremos un juego más directo por ambas partes y la clave estará en ser sólido en los despejes”, analiza Jairo Arias.

