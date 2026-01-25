Duelo de revelaciones para el Montañeros en el Salvador Otero

Pape protege el balón contra el Céltiga Javier Alborés

El inicio de la segunda vuelta deja el enfrentamiento directo entre las dos sensaciones de la primera. El Montañeros visita este domingo al Céltiga (16.30 horas) en el Salvador Otero buscando dar comienzo a la segunda mitad de la temporada con buenas sensaciones.

Ambos equipos llegan separados por dos puntos en la tabla clasificatoria (26 para el Céltiga y 24 para el Monta) y con la misma racha de puntos, siete en los últimos cinco partidos. El técnico del equipo coruñés, Jairo Arias, no podrá contar con Sito Pais ni Nano y tiene la duda de Álex Delgado, mientras que Luis Carro tiene las bajas de Martín Sánchez, Marcelo, Dani Prada y Jordan, pero recupera a Pedro Delgado tras sanción.

“Las claves pueden ser muy variables en función del estado del césped y la climatología, ya que es un campo que está encima de la playa. A ambos equipos nos gusta dominar a través de la pelota y, si el campo está bien, una clave estará en quien sea el que mejor use la posesión para encontrar al hombre libre y poder progresar. Si el campo no permite nada, veremos un juego más directo por ambas partes y la clave estará en ser sólido en los despejes”, analiza Jairo Arias.