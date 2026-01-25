Arnosi deja con la miel en los labios al Montañeros y el Arteixo cae ante el Gran Peña

Jorge Otero, extremo del Montañeros, durante el partido ante el Céltiga MÓNICA VILA

Tras la dolorosa derrota del Silva, que se queda a cinco puntos de la salvación al sorprender el Barco al Compostela, Montañeros y Arteixo disputaron sus partidos en la tarde del domingo.

Céltiga-Montañeros (1-1)

El Montañeros se quedó a escasos segundos de vencer al Céltiga (1-1) y acercarse a tan solo un punto del playoff, pero se tiene que conformar con situarse a tres después del gol de Arnosi en el cuarto minuto del añadido.

La diana del Montañeros llegó a los 120 segundos de juego, al aprovechar Cano un grave error del portero. En una primera mitad muy abierta, el Monta fue valiente y dispuso de varias ocasiones, como un cabezazo de Cano que salvó en línea de gol Sobrido. Por parte local, un centro que casi remata el propio Sobrido en boca de gol y un disparo al palo de Óscar.

El guion se mantuvo en un inicio de segunda mitad en el que el Monta siguió perdonando. Diego Rodríguez tuvo la suya y salvó Arnosi bajo palos, y Juan de Dora se topó con la salida de Antón.

El Céltiga cargó el área en los minutos finales y acabó encontrando el tanto de su central Arnosi. El próximo domingo, derbi coruñés: Monta-Silva.

Gran Peña-Arteixo (2-0)

El distinto acierto en las áreas marcó un partido que deja al Arteixo duodécimo, con seis puntos de margen sobre la zona de descenso.

En una primera mitad igualada, Rojo tuvo la más clara de los visitantes en un balón que rozó y se marchó fuera por poco. El Gran Peña se adelantó en una acción de córner por medio de Cantero.

Lo intentó el Arteixo en la segunda mitad y tuvo un par de ocasiones en las botas de Fabio, pero el olfato del veterano Cellerino sirvió al Gran Peña para forzar un penalti y marcar en el rechace del mismo. De ahí al final lo intentaron los rojiblancos, pero no era su día en ataque y no lograron batir a Andrés.