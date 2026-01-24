Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol | Tercera

Un Silva mermado en defensa recibe a un peso pesado como el Arosa

Cuatro de los once jugadores titulares en el derbi contra el Atlético Arteixo se perderán el partido

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
24/01/2026 22:44
Álvaro Rey presiona a Remeseiro durante el partido de la primera vuelta en A Lomba
Álvaro Rey presiona a Remeseiro durante el partido de la primera vuelta en A Lomba
Mónica Ferreirós
Segunda jornada consecutiva jugando en A Grela para el Silva, que abrirá la segunda vuelta este domingo (12.30 horas) recibiendo al Arosa en A Catedral. El equipo coruñés ha mejorado claramente sus prestaciones desde la llegada de Diego Armando García al banquillo en detrimento de Noé López. Sin embargo, el Silva sigue acusando la falta de puntería de cara a puerta, circunstancia que le privó de llevarse los tres puntos del derbi contra el Atlético Arteixo del pasado fin de semana.

Moure, jugador con más minutos del Silva esta temporada, el pasado domingo ante el Arteixo

Las mil y una caras del Silva

Más información

Ese encuentro, sin embargo, terminó de certificar la recuperación del que la temporada pasada fue el máximo artillero de la categoría: un Rodri Parafita que abrió la lata con un golazo desde fuera del área directo a la escuadra arteixana. De regreso en la banda izquierda, el jugador silvista parece haber vuelto a encontrar el ritmo goleador que tanto necesitaba su equipo de él.

Pero el de este domingo no será un encuentro para nada fácil, ya que los coruñeses abren la segunda vuelta contra uno de los ‘cocos’ de la liga como es el Arosa, que ocupa la cuarta plaza con 30 puntos. Por si fuera poco, la empresa para Diego Armando García se presenta aún más complicada teniendo en cuenta las bajas que tiene para el encuentro. No podrá contar con los lesionados Brais Lema, Ares y Nahuel, ni con los sancionados Máquez y Baldomar, además de tener la duda de Rosas, que se había afianzado en el once titular. De hecho, cuatro de esos jugadores fueron de la partida el fin de semana pasado, por lo que el técnico silvista deberá reinventar el once de este domingo.

Por su parte, Gonza Fernández tiene las bajas de Tapha, Martín Diz, Mario García y Dani Sánchez, pero seguirá pudiendo presentar uno de los onces más competitivos de la Tercera gallega con futbolistas de la talla de Remeseiro, Lombao o Gabri Palmás.

“Tenemos que proponer un ritmo alto de partido y una concentración máxima los noventa minutos. Tenemos un gran rival delante y daremos un plus más”, afirmó Diego Armando García. Adaptarse a las condiciones del campo, no demasiado grande y de hierba artificial desgastada, es clave en las opciones del Arosa. Así lo entiende Gonza. “Va a ser un partido totalmente distinto al último ante el Céltiga”, explica el de Oia. “Vamos a un escenario diferente, por superficie y dimensiones. Es difícil tener el control del partido, tienes que estar muy vivo porque siempre están pasando cosas. El acierto en las áreas va a marcar mucho el partido”. En este aspecto el Arosa parte con clara ventaja, puesto que es el segundo máximo anotador de la categoría con 31 goles a su favor en la primera vuelta de la competición.

Posibles onces Silva-Arosa
