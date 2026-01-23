El temporal obliga a suspender la jornada del sábado en Galicia

Temporal en A Coruña Quintana

No habrá partidos este sábado en el fútbol y fútbol sala gallegos. Así lo ha anunciado la Real Federación Galega de Fútbol (Futgal) este viernes debido a la alerta meteorológica existente para el día de mañana. En la tarde de ayer, el Concello de A Coruña ya se vio obligado a suspender todas las actividades deportivas tanto en exterior como en interior por culpa de la borrasca Ingrid. En los últimos minutos, el Concello de A Coruña ha comunicado a los clubes que esta tarde se cerrarán las instalaciones deportivas al aire libre.

"Ante a alerta meteorolóxica comunicada pola AEMET e a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, a Real Federación Galega de Fútbol decretou a suspensión de toda a competición de ámbito autonómico e competicións nacionais delegadas para este sábado día 24 de xaneiro. Suspensión que afecta tanto aos partidos de fútbol como aos de fútbol sala", escribe el ente federativo en su comunicado.

Los clubes ya han empezado a recibir los avisos pertinentes con la cancelación de la jornada y está por ver qué pasa con la del domingo, de momento en pie, pero todavía en vilo por alerta naranja por olas en todo el litoral gallego, además de otra amarilla en las costas de Lugo y el Norte de A Coruña por vientos que podrían superar los 80 kilómetros por hora.