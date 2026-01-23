Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol

El temporal obliga a suspender la jornada del sábado en Galicia

Afecta a todas las categorías autonómicas de fútbol y fútbol sala, así como a las nacionales delegadas

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
23/01/2026 15:22
Temporal en A Coruña
Temporal en A Coruña
Quintana
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

No habrá partidos este sábado en el fútbol y fútbol sala gallegos. Así lo ha anunciado la Real Federación Galega de Fútbol (Futgal) este viernes debido a la alerta meteorológica existente para el día de mañana. En la tarde de ayer, el Concello de A Coruña ya se vio obligado a suspender todas las actividades deportivas tanto en exterior como en interior por culpa de la borrasca Ingrid. En los últimos minutos, el Concello de A Coruña ha comunicado a los clubes que esta tarde se cerrarán las instalaciones deportivas al aire libre.

Instalación de Elviña Grande

El temporal deja a los equipos coruñeses sin entrenamiento este jueves

Más información

"Ante a alerta meteorolóxica comunicada pola AEMET e a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, a Real Federación Galega de Fútbol decretou a suspensión de toda a competición de ámbito autonómico e competicións nacionais delegadas para este sábado día 24 de xaneiro. Suspensión que afecta tanto aos partidos de fútbol como aos de fútbol sala", escribe el ente federativo en su comunicado.

Los clubes ya han empezado a recibir los avisos pertinentes con la cancelación de la jornada y está por ver qué pasa con la del domingo, de momento en pie, pero todavía en vilo por alerta naranja por olas en todo el litoral gallego, además de otra amarilla en las costas de Lugo y el Norte de A Coruña por vientos que podrían superar los 80 kilómetros por hora. 

">
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Achore Sánchez, lateral derecho del Montañeros, dispuso de 20 minutos

Achore repite en una lista de la que se cae José Balsa
Raúl Ameneiro
Las jugadoras del Marineda celebran un gol esta temporada

Doble oportunidad y doble objetivo para el Marineda: Copa Princesa y título de invierno
María Varela
Álvaro García, nuevo jugador del Castellón

El Castellón va con todo y paga para incorporar ya al actual pichichi de Primera RFEF
Jorge Lema
José Alberto, en rueda de prensa

José Alberto: "Ellos están intentando caldear el partido por todos los medios posibles"
Dani Fernández