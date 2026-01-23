Achore repite en una lista de la que se cae José Balsa

Achore Sánchez, lateral derecho del Montañeros, durante un partido de la fase previa RFGF

Manolo García, preparador de la Selección Gallega UEFA, desveló este viernes a los 18 futbolistas elegidos para representar a Galicia en los cuartos de final de la fase nacional de la Copa de las Regiones. El combinado gallego se medirá el próximo miércoles 28 de enero (18.00 horas) a Asturias en A Malata por un puesto en la Final Four nacional del 1 de marzo. Al encuentro se podrá acceder de manera gratuita, aunque se deberá retirar la invitación de forma previa.

En la lista definitiva de Manolo García tan solo ha entrado un representante de los equipos coruñeses de Tercera Federación: el lateral derecho del Montañeros, Achore Sánchez. El defensa ya fue convocado para la fase previa, en la que dispuso de minutos. En las últimas convocatorias había entrado también su compañero de equipo José Balsa, que finalmente no ha pasado el último corte.

Junto a Achore estarán: Andrés (Gran Peña), Ayoub (Viveiro), Ander Bellido (Estradense), Óscar (Estradense), Carabán (Estradense), Cadra (Villalbés), Dopico (Somozas), Brais Vidal (Estradense), Make (Villalbés), Enjamio (Boiro), Noel Álvarez (Barco), Juan Cambón (Somozas), Adri Rodríguez (Céltiga), Lombao (Arosa), Rachu (Noia), Lucas Camba (Alondras) y Noel Chaves (Cambados).