Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Copa de las Regiones

Achore repite en una lista de la que se cae José Balsa

Galicia se mide el próximo miércoles a Asturias por una plaza en la Final Four nacional

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
23/01/2026 16:45
Achore Sánchez, lateral derecho del Montañeros, dispuso de 20 minutos
Achore Sánchez, lateral derecho del Montañeros, durante un partido de la fase previa
RFGF
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

Manolo García, preparador de la Selección Gallega UEFA, desveló este viernes a los 18 futbolistas elegidos para representar a Galicia en los cuartos de final de la fase nacional de la Copa de las Regiones. El combinado gallego se medirá el próximo miércoles 28 de enero (18.00 horas) a Asturias en A Malata por un puesto en la Final Four nacional del 1 de marzo. Al encuentro se podrá acceder de manera gratuita, aunque se deberá retirar la invitación de forma previa.

Temporal en A Coruña

El temporal obliga a suspender la jornada del sábado en Galicia

Más información

En la lista definitiva de Manolo García tan solo ha entrado un representante de los equipos coruñeses de Tercera Federación: el lateral derecho del Montañeros, Achore Sánchez. El defensa ya fue convocado para la fase previa, en la que dispuso de minutos. En las últimas convocatorias había entrado también su compañero de equipo José Balsa, que finalmente no ha pasado el último corte.

Junto a Achore estarán: Andrés (Gran Peña), Ayoub (Viveiro), Ander Bellido (Estradense), Óscar (Estradense), Carabán (Estradense), Cadra (Villalbés), Dopico (Somozas), Brais Vidal (Estradense), Make (Villalbés), Enjamio (Boiro), Noel Álvarez (Barco), Juan Cambón (Somozas), Adri Rodríguez (Céltiga), Lombao (Arosa), Rachu (Noia), Lucas Camba (Alondras) y Noel Chaves (Cambados).

">
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Las jugadoras del Marineda celebran un gol esta temporada

Doble oportunidad y doble objetivo para el Marineda: Copa Princesa y título de invierno
María Varela
Temporal en A Coruña

El temporal obliga a suspender la jornada del sábado en Galicia
Raúl Ameneiro
Álvaro García, nuevo jugador del Castellón

El Castellón va con todo y paga para incorporar ya al actual pichichi de Primera RFEF
Jorge Lema
José Alberto, en rueda de prensa

José Alberto: "Ellos están intentando caldear el partido por todos los medios posibles"
Dani Fernández