Las mil y una caras del Silva

Moure, jugador con más minutos del Silva esta temporada, el pasado domingo ante el Arteixo CARLOTA BLANCO

Por intentarlo desde todos los estamentos no va a ser. El Silva lleva sufriendo desde principios de temporada y, tras terminar la primera vuelta en penúltima posición con 12 puntos, la duodécima permanencia consecutiva en Tercera Federación se antoja más complicada que nunca. Pero el equipo está muy vivo, como demostró el pasado domingo ante el Arteixo, y no para de sumar jugadores para la causa. Ni más ni menos que 36 hombres han formado parte del grupo en estos primeros meses de competición. Los que hagan falta para dar con la tecla y cumplir la máxima de que este equipo siempre resiste.

En plantilla y han jugado

Minibugy (POR). 25 años. Minutos: 1.530. Goles: -20: El guardameta solo salió del once inicial en la tercera jornada por motivos familiares. Fue un fijo para Noé López y lo es ahora para Diego Armando tras su llegada en verano procedente del Polvorín.

Bilal Belkalcha (LD). 30 años. Minutos: 969. Goles: 0: El lateral había perdido algo de protagonismo en las últimas semanas, pero ante el Arteixo volvió a disputar los 90 minutos. Firmó para este curso tras jugar en el Paiosaco.

Brais Lema (LD). 28 años. Minutos: 913. Goles: 0: Momentos delicados para el capitán, que está a la espera de más pruebas para ver si tiene afectado el cruzado y el menisco tras lesionarse ante el Arteixo. Es su décima campaña.

Adrián Vázquez (DFC). 20 años. Minutos: 779. Goles: 0: Poco a poco va teniendo más minutos un zaguero que llegó el pasado verano procedente del División de Honor Juvenil del Deportivo.

Seydi Mendes (DFC). 21 años. Minutos: 1.334. Goles: 0: Otro jugador reclutado de esta forma, aunque en su caso previo paso por Arteixo y Mugardos. Está siendo una de las mejores noticias en defensa.

Nico Rosas (DFC). 20 años. Minutos: 180. Goles: 0: Diego Armando ha confiado pronto en este chico recién llegado del Céltiga, donde jugó poco tras sus buenas actuaciones con el Negreira en Preferente.

Álex Coba (LI). 22 años. Minutos: 448. Goles: 0: Ha sido titular cuatro veces en su vuelta al Silva tras su breve paso por Betanzos.

Diego Covelo (LI). 21 años. Minutos: 452. Goles: 0: Pocos minutos últimamente para el ex del Pontevedra B. Ante el Arteixo disputó el último cuarto de hora.

Manu Máquez (MC). 25 años. Minutos: 971. Goles: 0: Solo una lesión frenó durante unas jornadas a una de las piezas claves del equipo. Este curso reapareció tras superar sus problemas de cadera.

José Moure (MCD). 28 años. Minutos: 1.538. Goles: 0: Llegó el pasado verano procedente del Arteixo y es el jugador con más minutos. Acumula catorce partidos consecutivos completos.

Álex Montero (MC). 20 años. Minutos: 672. Goles: 0: Esta es su segunda temporada en el Silva tras pasar anteriormente por las canteras de Deportivo y Celta.

Carletto Rodríguez (MC). 21 años. Minutos: 1.380. Goles: 0: También segunda campaña en A Grela para este centrocampista que en su último año en edad juvenil llegó a debutar con el Fabril. Lo juega casi todo.

Pablo Rubio (MC). 30 años. Minutos: 266. Goles: 0: Una lesión y motivos personales han impedido participar más al ex del Barbadás, que jugó bastante a principio de curso.

Hugo Baldomar (MP). 21 años. Minutos: 1.171. Goles: 1: Otro jugador que disputó la División de Honor Juvenil con el Dépor. En esta tercera campaña en el Silva, marcó en el debut ante el Arosa.

Álex Ares (MP). 33 años. Minutos: 343. Goles: 0: Toda la participación del ex del Somozas se condensó en las once primeras jornadas. Recientemente volvió a la lista tras superar una lesión.

Pablo Carro (ED). 25 años. Minutos: 368. Goles: 0: Suele entrar como revulsivo y se estrenó como titular hace un par de jornadas en Noia. Es su tercera temporada en el Silva.

Álvaro Rey (ED). 28 años. Minutos: 712. Goles: 0: Está contando más en las últimas jornadas, donde incluso se le ha visto como delantero. Firmó el pasado verano procedente del Somozas y es su segunda etapa en A Grela.

Rodri Alonso (DC). 33 años. Minutos: 824. Goles: 2: El ariete de Ponferrada vive su cuarto curso en el Silva. Marcó el gol de la victoria ante el Barco y anotó también en el triunfo ante el Lugo B.

Joao Paulo (DC). 40 años. Minutos: 469. Goles: 2: A pesar de su edad, el brasileño continúa aportando en su décima temporada. Hizo el gol del empate ante el Estradense y marcó en la derrota ante el Juventud Cambados.

Iago Pérez (DC). 24 años. Minutos: 162. Goles: 0: Acaba de llegar tras una experiencia universitaria en Estados Unidos y ha ido directamente al once inicial. Ante el Arteixo aportó mucho en el juego directo del equipo.

Rodri Parafita (EI). 27 años. Minutos: 1.177. Goles: 4: El pichichi de la pasada campaña va a más en su quinta campaña —en dos etapas— en el Silva. Todos sus tantos han llegado en las siete últimas jornadas.

Nico Mosquera (EI). 19 años. Minutos: 549. Goles: 0: Está ante su primera temporada como sénior tras salir del Montañeros Juvenil. Volvió en Noia tras seis jornadas de ausencia.

En plantilla, pero aún sin jugar

Darío Barbera (POR). 26 años. Convocado en seis ocasiones: El guardameta argentino espera su momento tras firmar en noviembre.

Manuel Buján (POR). 19 años. Convocado en diez ocasiones: Arquero del filial que completó las listas antes de que llegara Barbera. Sigue entrenando con el primer equipo.

Dani Estramil (LD). 21 años. Sin convocatorias: Una lesión de cruzado le tiene en el dique seco desde finales de la temporada pasada.

Ángel Amado (DFC). 24 años. Convocado en tres ocasiones: Una lesión leve ha impedido al ex del Portonovo jugar tras firmar en diciembre.

Miguel Fiuza (DFC). 38 años. Sin convocatorias: Su octava campaña con el Silva arrancará cuando esté plenamente recuperado de su lesión de ligamento cruzado.

Jowy González (MC). 19 años. Sin convocatorias: El club anunció su salto al primer equipo, pero regresó al filial tras la pretemporada.

Samu García (EI). 19 años. Sin convocatorias: Idéntico caso que el de Jowy. Por el momento vuelve a estar con el Arboco.

Nahuel Peralta (ED). 23 años. Sin convocatorias: El extremo uruguayo debutará en cuanto remitan unas pequeñas molestias que tiene en la rodilla. Ya ha llegado su transfer.

Ya no están en plantilla, pero jugaron

Adrián Ríos (Portero). 25 años. Minutos: 90. Goles: -2: Por motivos laborales no puede jugar a fútbol once, pero acudió a la llamada de su exequipo cuando se quedó sin portero en la tercera jornada.

Uriel Arena (DFC). 20 años. Minutos: 238. Goles: 0: Su segunda temporada en el Silva terminó antes de tiempo al regresar a Argentina.

Iván Tato (ED). 27 años. Minutos: 136. Goles: 0: Rescindió pronto por motivos laborales y ahora juega en la Primera Futgal ourensana.

Álex Pérez (DC). 33 años. Minutos: 84. Goles: 0: Esta semana firmó por el Victoria tras no encontrar continuidad desde su llegada.

Ya no están en plantilla y no jugaron

Bugy (POR). 32 años. Convocado en una ocasión: Iba a compartir portería con su hermano, pero no pudo ser por motivos personales.

Iván Úbeda (MP). 20 años. Convocado en cuatro ocasiones: Pese a que llegó en plena temporada, la falta de minutos le hizo tomar la decisión de marcharse al Noia.

David Franco (EI). 20 años. Convocado en tres ocasiones: Era otro de los jugadores del filial que estuvo en dinámica del primer equipo, pero rescindió en diciembre para firmar por la Unión Campestre.