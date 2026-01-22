Mi cuenta

O Noso Fútbol

El temporal deja a los equipos coruñeses sin entrenamiento este jueves

El Concello decidió suspender las actividades deportivas en exteriores e interiores ante la alerta naranja por fuertes vientos

Santi Mendoza
22/01/2026 19:23
Instalación de Elviña Grande
Los equipos coruñeses no se ejercitaron durante la tarde de ayer ante la decisión del Concello de A Coruña de suspender las actividades deportivas con motivo de la alerta naranja por fuertes vientos.

“Suspendidas as actividades deportivas en interior e exterior este xoves, 22 de xaneiro, pola situación meteorolóxica. Prégase seguir as indicacións dos equipos de emerxencia en todo momento e non correr ningún tipo de risco”, apuntó el consistorio en un comunicado difundido a través de sus redes sociales a las 18.22 horas

De esta forma, Silva y Montañeros, de Tercera Federación no entrenarán en los campos de Visma y están a la espera de la evolución del temporal para ver si lo podrán hacer mañana. En esa misma situación se encuentran el Monta de la División de Honor Juvenil y los equipos de la ciudad que pertenecen a las cuatro divisiones Futgal (Preferente, Primera, Segunda y Tercera) y de base

El cierre de los espacios interiores dejó también sin actividad al ámbito polideportivo de la ciudad.

