El temporal deja a los equipos coruñeses sin entrenamiento este jueves

Instalación de Elviña Grande CARLOTA BLANCO

Los equipos coruñeses no se ejercitaron durante la tarde de ayer ante la decisión del Concello de A Coruña de suspender las actividades deportivas con motivo de la alerta naranja por fuertes vientos.

“Suspendidas as actividades deportivas en interior e exterior este xoves, 22 de xaneiro, pola situación meteorolóxica. Prégase seguir as indicacións dos equipos de emerxencia en todo momento e non correr ningún tipo de risco”, apuntó el consistorio en un comunicado difundido a través de sus redes sociales a las 18.22 horas.

De esta forma, Silva y Montañeros, de Tercera Federación no entrenarán en los campos de Visma y están a la espera de la evolución del temporal para ver si lo podrán hacer mañana. En esa misma situación se encuentran el Monta de la División de Honor Juvenil y los equipos de la ciudad que pertenecen a las cuatro divisiones Futgal (Preferente, Primera, Segunda y Tercera) y de base.

El cierre de los espacios interiores dejó también sin actividad al ámbito polideportivo de la ciudad.