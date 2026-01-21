Combate nulo por el ascenso a Segunda Futgal

Imagen del Xuventude Laracha-Sin Querer de la primera vuelta Neypa Fotografía

La última jornada de la primera vuelta de Tercera Futgal (G1) deparó dos duelos claves en la lucha por el ascenso. El Maravillas, primer clasificado, recibió al Xuventude Laracha, tercero; mientras que el Ciudad Jardín, segundo, visitó a un Sin Querer que ocupa la cuarta posición. Eran partidos de esos llamados de ‘seis puntos’, pero nada se ha movido en la clasificación al terminar ambos enfrentamientos con resultado de empate.

Para abandonar la última categoría, las cuentas son claras. Solo el primero del grupo logra el ascenso directo a Segunda Futgal; el segundo asegura su participación en el playoff de ascenso y el tercero hará lo propio si su puntuación es mejor que la de los terceros clasificados de los grupos 2 y 3, donde también participan equipos del área metropolitana de A Coruña. Es además esta una Liga con cierta desigualdad entre los primeros y últimos de la tabla, por lo que los duelos directos adquieren una importancia especial.

Si a alguien beneficiaron los empates, fue a los mejor situados. El Maravillas cierra la primera vuelta al frente con 41 puntos (trece victorias y dos empates) tras una igualada ante el Xuventude Laracha (1-1) que lo ve a seis puntos de distancia (diez triunfos y cinco empates). Para los herculinos tuvo mejor sabor por el hecho de empezar perdiendo con el gol de Diego Baldomir y empatar en la segunda mitad por medio de Carlos Silvosa. Con catorce dianas cada uno, son los máximos artilleros de sus equipos.

El Ciudad Jardín, segundo con 37 puntos (once triunfos y cuatro igualadas), no pudo aprovechar la jornada al empatar ante el Sin Querer, al que en la cuarta plaza le separan ocho puntos del líder y dos de esa tercera plaza que puede dar opciones de playoff. En el 2-2 del pasado domingo no marcó el pichichi Firmi (quince goles) para un Sin Querer que se adelantó en dos ocasiones con tantos de Yoel y Jorge, pero vio como Adrián Espiñeira rubricaba su doblete en el añadido y les dejaba con la miel en los labios.

Fuera de estos cuatro equipos, el Eirís aprovechó la jornada para situarse a cinco puntos del tercero con su triunfo ante el Coruña Arboco (7-0) y el CD Ciudad se situó a nueve del podio al vencer al Sporting Coruñés B (2-1). En la jornada de este fin de semana, la primera de la segunda vuelta, el choque estrella enfrenta a Sin Querer y Xuventude Laracha.