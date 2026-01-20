La selección gallega UEFA cae frente al Bergan en su última prueba antes de recibir a Asturias

Los capitanes de Bergantiños y Galicia, antes del partido RFGF

La selección gallega UEFA cayó ante el Bergantiños (2-1) en su última prueba antes de volver a disputar un partido de la Copa de Regiones. Dicho encuentro, ante Asturias, tendrá lugar el próximo miércoles día 28, a las 18.00 horas en A Malata, y corresponde a los cuartos de final de la Fase Nacional.

En As Eiroas, Galicia partió con un once inicial formado por jugadores de Tercera Federación en el que no estaban el lateral derecho Achore y el centrocampista Balsa, los dos jugadores del Montañeros. Sí tuvieron minutos durante el partido.

Por parte del Bergantiños, octavo clasificado del grupo 1 de Segunda Federación, jugaron de inicio: Román; Sola, Álex Pérez, Meli, Iago Novo, Asier, Amin, Daniel, Isma Cerro, Keko Hevia y Ander Barck.

Barck puso el 1-0 a los 20 de juego y Lombao situó las tablas nada más comenzar la segunda mitad. Unos minutos después, Isma Cerro hizo el tanto que valió el triunfo del Bergan.