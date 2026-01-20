Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol | Amistoso

La selección gallega UEFA cae frente al Bergan en su última prueba antes de recibir a Asturias

Achore y Balsa, jugadores del Montañeros, dispusieron de minutos en un partido que venció por 2-1 el conjunto carballés

Santi Mendoza
Santi Mendoza
20/01/2026 19:32
Los capitanes de Bergantiños y Galicia, antes del partido
Los capitanes de Bergantiños y Galicia, antes del partido
RFGF
La selección gallega UEFA cayó ante el Bergantiños (2-1) en su última prueba antes de volver a disputar un partido de la Copa de Regiones. Dicho encuentro, ante Asturias, tendrá lugar el próximo miércoles día 28, a las 18.00 horas en A Malata, y corresponde a los cuartos de final de la Fase Nacional.

Adri Rodríguez, delantero de la selección gallega, tras marcar ante Castilla y León

Galicia se abona a la fortuna: de un sorteo a una aventura gibraltareña en la Conference

En As Eiroas, Galicia partió con un once inicial formado por jugadores de Tercera Federación en el que no estaban el lateral derecho Achore y el centrocampista Balsa, los dos jugadores del Montañeros. Sí tuvieron minutos durante el partido.

Por parte del Bergantiños, octavo clasificado del grupo 1 de Segunda Federación, jugaron de inicio: Román; Sola, Álex Pérez, Meli, Iago Novo, Asier, Amin, Daniel, Isma Cerro, Keko Hevia y Ander Barck.

Barck puso el 1-0 a los 20 de juego y Lombao situó las tablas nada más comenzar la segunda mitad. Unos minutos después, Isma Cerro hizo el tanto que valió el triunfo del Bergan.

