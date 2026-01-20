Candela Vázquez: “Todo es posible; cada partido será clave”

Candela Vázquez, delantera del Victoria, busca un lanzamiento a portería ante el Domaio CARLOTA BLANCO

Candela Vázquez (A Coruña, 2006) es la segunda máxima goleadora del grupo 1 de la Tercera Federación Femenina. Puede terminar pichichi, pero ese galardón es secundario ante la posibilidad de ascender con el Victoria a la categoría de bronce del fútbol español. Son segundas y cuatro puntos les separan de As Celtas B con ocho jornadas aún por delante.

En la pasada jornada, las ‘cebras’ se impusieron por 4-1 al Concello de Boiro. Fue un encuentro en el que el Victoria entró bien, llevando la iniciativa, e hizo el primer gol por medio de Cascón. Pese a que tuvo opciones de aumentar la ventaja, el conjunto visitante empató a balón parado y tuvo que llegar Merino para volver a situar en ventaja a las locales antes del descanso. La segunda mitad estuvo disputada, con el Boiro buscando las transiciones, pero Peque en el 84 y Candela en el añadido aseguraron los tres puntos.

“Creo que el equipo supo mantenerse serio y trabajar bien los momentos clave. Quizá nos faltó algo más de acierto en la primera parte, pero la actitud y el compromiso fueron dos aspectos positivos a resaltar”, valora la autora del último tanto.

Un gol que llegó desde el punto de penalti, como ya había hecho en la octava jornada ante el Orzán. “Suelo tener una idea clara, pero también me dejo llevar mucho por las sensaciones del momento y por lo que veo en la portera”, apunta sobre cómo afronta esos momentos.

Candela se define como una delantera clásica y sacrificada en favor del colectivo: “Me considero trabajadora, intensa y con olfato de gol. Me gusta ayudar al equipo y estar siempre preparada para aprovechar cualquier situación”.

Con nueve goles en su cuenta, solo dos le separan de Yoleidis María, jugadora del Friol que encabeza la tabla del pichichi. No es un objetivo que le obsesione, pero sí le haría ilusión. “Sería algo bonito a nivel personal y lo vería como un reflejo del trabajo del equipo”, reflexiona.

Más aún significaría para ella lograr el ascenso: “Jugar en Segunda Federación sería un paso muy importante en mi carrera. Implica competir a un nivel muy alto y sería una recompensa al esfuerzo realizado durante toda la temporada”.

Para ello, el Victoria debe acabar en primera posición y luego hacerse fuerte en el playoff. El primer paso es recortar la distancia con As Celtas. “Mientras nosotras mantengamos el trabajo y la constancia, todo es posible. Cada partido será clave para seguir acercándonos”, enfatiza.

Candela entiende que el nivel de la Liga es alto y hay equipos que destacan especialmente: “Hay varias plantillas muy completas: As Celtas, el Friol, nosotras... Todas están muy bien trabajadas y tienen mucha calidad”.

Pese a que están detrás en la clasificación, fueron quien de vencer en A Madroa a As Celtas B. “Fue un partido muy especial. Ganar allí nos dio una gran motivación y nos ayudó a cambiar la racha”, recuerda. Y es que en los primeros seis partidos habían sumado 9 de 18 puntos y desde entonces llevan 21 de 24.

La única derrota, igual que en la primera vuelta, llegó ante el Bergantiños, que se ha convertido en una especie de bestia negra. “Son un equipo que nos ha sabido competir muy bien. En esos enfrentamientos no estuvimos a nuestro mejor nivel y ellas supieron aprovecharlo”, indica Candela.

Domingos sin Liga

Como ya ha sucedido en otras ocasiones durante este curso, este fin de semana no habrá competición para el Victoria, que disputará su próxima jornada el 1 de febrero en el campo del Tomiño. “No es fácil, porque lo que nos gusta es competir, pero intentamos aprovecharlos para seguir mejorando, recuperar fuerzas y llegar más preparadas a los siguientes partidos”, comenta la delantera coruñesa.

Tanta inactividad tiene que ver con que la Liga cuenta solo con doce equipos y se disputa a 22 jornadas. Son ocho menos que en el anterior formato de Tercera Federación, en el que además se salía de la Comunidad Autónoma. “Quizá la anterior tenía un punto más de competitividad e igualdad entre los equipos, pero esta también es una categoría muy exigente y te obliga a dar el máximo cada jornada”, contesta la protagonista ante la cuestión de cuál le gusta más.

Este Victoria se caracteriza por su tremenda juventud, lo que hace que pese a ser del 2006, Candela tenga a varias compañeras más jovenes que ella. “Lo están haciendo muy bien. Tienen ganas de aprender y de competir, y eso es muy importante para el equipo”, dice sobre ellas.

Por último, valora los aspectos en los que cree haber mejorado con Javi Angeriz como entrenador. “He mejorado mucho a nivel táctico y en la toma de decisiones. Javi nos exige mucho, pero también nos da confianza, y eso se nota en el campo”, cierra Candela.