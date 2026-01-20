Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol | Preferente Futgal

Álex Pérez firma por el Victoria tras desvincularse del Silva

El delantero deja el equipo coruñés de Tercera Federación tres meses después de su fichaje, pero no se mueve de A Grela

Santi Mendoza
Santi Mendoza
20/01/2026 16:22
Álex Pérez, durante un partido con el Silva
Álex Pérez, durante un partido con el Silva
CEDIDA
Álex Pérez se desvincula del Silva, pero no se mueve de A Grela. El club coruñés de Tercera Federación anunció la salida del delantero, que apenas tuvo protagonismo desde su llegada a finales de octubre, y su nuevo destino es el Victoria, de Preferente.

La adaptación del exfabrilista Álex Pérez a un pie maltrecho

Más información

En medio del agobio por su falta de gol, el Silva apostó antes de la octava jornada por un delantero de 33 años que venía de marcar 42 goles en 60 partidos con el Torre en Primera Futgal (dos categorías menos). Ahora, tras participar en cinco encuentros como revulsivo y perder todo protagonismo tras la llegada de Iago Pérez, club y ariete han decidido poner punto y final a su relación contractual.

De este modo, Pérez volvía al mercado con la única limitación de no poder jugar este curso en Primera Futgal, al haber disputado más de cinco partidos en esa categoría. No será un problema, pues continuará compitiendo en la categoría superior, Preferente, donde formará parte de un Victoria que ocupa la octava plaza del grupo 1, con seis puntos de ventaja sobre el descenso y a diez de los puestos de playoff.

