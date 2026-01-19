Pablo Agulló, el ‘golfista’ del Atlético Arteixo

Lanzamiento de falta de Pablo Agulló ante el Silva que terminó en el palo CARLOTA BLANCO

En su primer intento se topó con el palo, pero a la segunda Pablo Agulló (A Coruña, 1990) mandó el lanzamiento de falta al fondo de la red. De esa forma, el Arteixo sumó ante el Silva un nuevo empate que le permite terminar la primera vuelta con siete puntos de margen sobre los puestos de descenso. La distancia con el playoff es muy similar, por lo que es momento de decidir a qué quiere aspirar el equipo rojiblanco, que se agarra a la experiencia de su capitán para guiar a los más jóvenes de la plantilla.

“Cada vez que visitas A Grela tienes que adaptarte al tamaño, al estado del césped, al balón directo… Son muchos factores a los que no estamos acostumbrados y ellos fueron superiores por tramos, pero conseguimos salvar un punto importante”, apunta Agulló sobre el partido.

Su último gol databa del 23 de marzo de 2024 —ante el Arzúa—, por lo que ya tenía ganas de volver a celebrar. “El año pasado disputé pocos partidos por la operación y aún dije el otro día que no podía acabar la primera vuelta sin marcar. En este partido tenía además la espina clavada del tiro al palo”, cuenta un Agulló que tras poner el 1-1 lanzó un guiño a alguien que se encontraba en la grada haciendo el gesto de un golfista cuando ejecuta un golpe corto.

El central reconoce que su primera falta le ayudó: “Esto es como todo en el fútbol, que si empiezas con dos acciones buenas, sube tu confianza. Tras el lanzamiento del principio, deseaba que hubiera otro para pegarle mejor”.

Lo de lanzar las faltas le viene de lejos y tiene varios goles así en su carrera, pero cuenta un ejemplo en el que delegó. “Aunque siempre fui uno de los encargados, coincidí con gente que le pegaba muy bien como Hugo Rama en el Cerceda (temporada 2017-18 de Segunda B). Si ves que alguien tiene un pie privilegiado, te apartas un poco o te turnas”, comenta.

Agulló se muestra optimista con respecto a que el equipo convierta los empates en victorias durante la segunda vuelta: “Solo hemos perdido uno de los diez últimos partidos, pero está claro que a veces es mejor ganar algo más y empatar menos aunque suponga alguna derrota. Estamos compitiendo bien, no somos inferiores a los rivales, y creo que ha habido un salto desde el partido desastroso que hicimos contra el Alondras (0-4 en la tercera jornada). Ahí ajustamos y creo que en la segunda vuelta haremos cosas positivas, porque tenemos una plantilla muy compensada, doblamos puestos”.

El coruñés dice estar encontrándose bien de físico esta temporada y decidirá a final de temporada si se retira o continúa un año más. Y como sabe lo que son las lesiones, le envía sus mejores deseos a Brais Lema, que sufrió un percance importante el domingo en el derbi. “Sufrí una lesión en ese campo y cuando vi cómo cayó me preocupé. Ojalá sea lo menos posible”, cierra Agulló.

Entrenadores

Los técnicos de Silva y Arteixo realizaron sus valoraciones del derbi, mientras que Jairo Arias repasó el empate sin goles de Cambados y la primera vuelta del equipo. Diego Armando, además, ofreció información del estado físico del capitán Brais Lema.

Diego Armando (Silva). “Sensación de que perdimos dos puntos y de que en la primera parte se vio un equipo que puede competir de tú a tú contra cualquiera. El gol del empate es fruto de que el partido se jugó más en nuestro campo durante la segunda parte y viene de una acción evitable. Lo peor es la lesión de Lema, que es una referencia para los compañeros en todos los sentidos. Aún necesita más pruebas, pero apunta a menisco y ligamento”.

Posi (Arteixo). “Partido muy complicado. Salimos bien, pero ellos marcaron en su primera aproximación y tras ese gol defendieron muy replegados y concentrados, buscando continuamente el juego directo. A nosotros nos costó bastante encontrar los espacios que queríamos, y cuando decidíamos jugar algo más largo, había demasiada acumulación de jugadores en segunda acción e iba todo muy sucio. Cuando cambiamos de sistema hicimos que tuvieran que buscar superioridades defensivas en más zonas del campo y les costó más, por lo que empezamos a encontrar espacios y llegadas hasta el gol. Tuvimos que haber apretado más los últimos minutos, pero nos precipitamos”.

Jairo Arias (Montañeros). “Es una pena no haber sumado los tres puntos porque fuimos merecedores de ello, controlamos perfectamente el partido desde el principio hasta el final y generamos un volumen alto de ocasiones. Contento con todo lo que nuestros jugadores han realizado y a seguir trabajando. En cuanto a la primera vuelta, creo que es muy positiva. Acabamos con 24 puntos y la sensación de que la podríamos haber cerrado con alguno más. Hay que alabar el magnífico trabajo que están haciendo los jugadores y vamos a por la segunda vuelta con humildad, mucho trabajo y una buena mentalidad”.