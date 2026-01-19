En A Coruña celebra Senegal y cae con deportividad Marruecos

Pape Gaye, delantero del Montañeros, celebra el título de Senegal con unos amigos CEDIDA

La final de la Copa África se disputó en Rabat, pero se vivió en todo el mundo. Uno de los lugares fue A Coruña, donde senegaleses y marroquíes estuvieron muy pendientes de la actuación de sus selecciones. Al final celebraron los primeros y pasaron una mala noche los segundos, quienes, en lo que se refiere a los testimonios recogidos por este diario, honraron el polémico premio al juego limpio que recibió su equipo.

Pape Gaye, delantero del Montañeros, disputó 69 minutos el empate de su equipo ante el Juventud Cambados. El partido fue a las 17.00 horas y la final empezaba a las 20.00, por lo que sobre el papel iba a tener que seguir gran parte del duelo por el móvil en el trayecto en autobús desde las Rías Baixas. Después se sucedieron los acontecimientos y llegó a tiempo para vivir en casa con unos amigos el tramo decisivo del encuentro. “Nos juntamos mucha gente para las últimas rondas”, cuenta.

Su visión de las jugadas polémicas es clara y apoya que el equipo tomara la decisión de abandonar el terreno de juego. “No era para anular el gol, ni mucho menos penalti después. Un escándalo”, sentencia.

Tras un tramo de incertidumbre y guiada por su capitán Sadio Mané, la selección senegalesa regresó al césped y Édouard Mendy detuvo el penalti de la discordia de Brahim. Pape creía en el ex del Chelsea: “No es cosa de brujas, sino de confianza”.

Llegó entonces el gol de Pape Gueye y el jugador del Monta apenas pudo contener la emoción. “Celebré mucho, casi lloro”, comenta sobre una acción que les permitió ganar el partido y sorprender al anfitrión. El festejo, en la plaza das Conchiñas, se alargó durante una hora y media según el protagonista y se juntaron unas cien personas.

No estaba en A Coruña, sino en Senegal de vacaciones Elas el Hadji, jugador del Relámpago, que se muestra más que satisfecho tras ver el partido en una pantalla gigante. “Estoy muy orgulloso del equipo entero, porque lo dio todo pese a lo complicado que fue el partido. El mundo entero vio lo que sucedió; fuimos víctimas de un mal arbitraje. Mucha gente se desmayó en el momento del penalti, pero desde la parada se desató la locura, hubo fuegos artificiales, banderas arriba…”, describe el extremo.

“Fue algo increíble, pero más aún cuando Pape Gueye metió el gol de la victoria, que yo personalmente caí al suelo llorando de alegría. Cuando pitó el final empezamos a festejar como se merece, porque los jugadores lo dieron todo para ganar y estamos muy contentos”, apunta un Elas que, desde Dakar, muestra el sentir del pueblo senegalés.

Reconocen al rival

Más allá de las dos acciones polémicas, la actuación de Marruecos quedó en entredicho por un vídeo que se ha viralizado en el que tratan de desestabilizar a Mendy dejándole sin toalla para secar los guantes. Un acto de ‘juego sucio’ que nada tiene que ver con la constructiva actitud que muestran en sus análisis del partido Bilal Belkalcha, jugador del Silva, y Aissa Taadid, del Torre. Decepción, pero reconocimiento al rival.

Horas después de disputar los 90 minutos con el Silva en el empate ante el Arteixo, Bilal disfrutó del partido con sus amigos. “El partido estuvo bastante bien, eran dos equipos muy buenos. Con el paso del tiempo me iba poniendo un poco nervioso, ya que Senegal tuvo dos oportunidades clarísimas para ponerse por delante”, inicia el lateral derecho.

“He de decir, siendo sincero, que no me parecía falta en el gol ni tampoco penalti a favor, pero el fútbol a veces es injusto. Y una vez fallado el penalti que aseguraba el campeonato, la verdad es que ya me temía lo peor. Cuando llegó el gol de Senegal fue un golpe duro, porque sabíamos que se encerrarían atrás y aguantarían el resultado”, continúa.

“Es una pena, porque llevamos muchos años sin ganarla (1976). Fue un día triste para Marruecos, pero creo que se hizo todo lo posible para ganarla. Hay que darle la enhorabuena a Senegal y a ver si hay más suerte la próxima vez”, cierra Bilal.

Por su parte, el extremo Aissa no participó en el Relámpago-Torre. Al final de la tarde estuvo también muy pendiente de su selección y ya tiene la revancha en mente, el Mundial.

“Fue un día especial porque jugábamos la final de la Copa África 50 años después. No tuve la oportunidad de ir a verlo a mi país, pero sentimos los colores aquí en Coruña en cada partido. Para este nos juntamos los amigos en mi casa con la ilusión de ganar, pero el fútbol a veces no da la alegría que esperas”, se lamenta.

“Sabíamos que no nos escuchaba nadie, pero gritamos y animamos como ultras”, apunta un Aissa que vio la final en la mano con el penalti. “Hubo esa polémica en la que nadie sabe qué pasó y esperábamos que iba a marcar la estrella del Real Madrid, pero nos llevamos una sorpresa insoportable”, narra.

Fue un golpe duro del que no se pudieron levantar, pero el próximo objetivo está ya a la vuelta de la esquina: “Desde ahí perdimos la fe en nuestra selección; Senegal fue superior en los 120 minutos y fin. Perdimos la Copa, pero con este equipo podemos llegar lejos en el Mundial como ya hicimos en 2022 (cuarta posición)”.