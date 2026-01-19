Mi cuenta

El penalti de Brahim en la final de la Copa África ya se había lanzado horas antes en el Relámpago-Torre

 Julián Saavedra, delantero del Torre, ejecutó la pena máxima a lo 'panenka' y las comparaciones con el lanzamiento del jugador del Real Madrid no tardaron en dispararse

Dani Fernández
Dani Fernández
19/01/2026 14:09
Julián Saavedra, delantero del Torre, instantes antes de lanzar el penalti en la Leyma
Julián Saavedra, delantero del Torre, instantes antes de lanzar el penalti en la Leyma
DXT
 La Copa África dejó ayer una final que pasará a la historia del fútbol por todos los cambios de guion imprevistos y escenas surrealistas que se vivieron. 

La acción del penalti de Brahim Díaz dio la vuelta al mundo, pero en el campo de la Leyma ya se había vivido algo parecido horas antes. Relámpago y Torre se vieron las caras en la decimoctava jornada de Liga de Primera Futgal.

Con 1-0 a favor del cuadro amarillo, Julián Saavedra, número '7' de los blanquiazules, gozó de una pena máxima para poner la igualada. El diestro optó por la 'panenka' y enseguida se arrepintió. Manso y raso. Alejandro Gómez 'Pato' le leyó las intenciones y evitó el tanto sin dificultades.

Relámpago-Torre penalti

El Relámpago sentenció minutos después por medio de Pablo López y, con esfuerzo y esa pizca de fortuna, sumó tres puntos vitales que no valen ni mucho menos un título, pero les coloca cuatro por encima del descenso.

Lo que ocurrió en Rabat fue una auténtica batalla física, con un nivel de intensidad bestial que, para el espectador neutral, mantuvo el entretenimiento hasta el último segundo.

Con 0-0 en el marcador, y en la última acción de la final, el colegiado del partido señaló penalti favorable a la selección marroquí. La decisión, unida al gol anulado minutos antes a los senegaleses, hizo estallar al entrenador de Senegal. Pape Thiaw solicitó a sus jugadores que abandonasen el terreno de juego. Y así lo hicieron. Provocando una imagen pocas veces vista antes. Y menos en toda una final de naciones.

Tras un largo periodo con el partido parado, los senegaleses volvieron al campo. Sobrepasados los 24 minutos de tiempo añadido, Brahim Díaz, máximo goleador del torneo con cinco tantos, tomó la responsabilidad de los once metros. Con todo a favor para coronar a su país, el futbolista del Real Madrid arriesgó en exceso. Una 'panenka' mal tirada y un balón manso directo a las manos de Edouard Mendy.

El nacido en Málaga se derrumbó, y los de Thiaw forzaban una prórroga que mantenía todas sus opciones de volver a levantar el trofeo por segunda vez consecutiva. Nada más comenzar el tiempo extra, Pape Gueye, jugador del Villareal, marcó el 0-1 definitivo con un disparo que se coló por toda la escuadra. Una obra de arte que disparó la alegría en Senegal y hundió a Brahim en el ridículo.

