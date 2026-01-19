El Bergantiños oficializa la salida de Marru a Catar

Marru celebra ante el Valladolid Promesas uno de sus goles con el Bergantiños RAÚL LÓPEZ

“Agora sí. Xa é oficial”. Con estas palabras terminó el Bergantiños con semanas de rumores y confirmó que ha llegado a un acuerdo con el Muaither SC de la segunda división catarí para el traspaso de Marru. De esta forma, deja el club uno de los mejores jugadores de la primera vuelta del grupo 1 de Segunda Federación, con doce goles.

Marru: “En el fútbol a veces no consigues lo que mereces, pero dar pasos pequeños te acerca seguro a donde quieres” Más información

Desde el club destacan que se marcha como máximo goleador de su historia en la categoría, empatado con Marcos Remeseiro y le desean suerte en su nueva etapa. “Queremos que saiba que esta sempre será a súa casa, un lugar ao que poderá volver cando queira. Aquí deixa amigos, recordos e un club que lle estará sempre agradecido. Grazas por todo o vivido xuntos e moita sorte no camiño que comeza”, publicó el Bergan en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Marru también tuvo bonitas palabras hacia el club y sus trabajadores. “Me voy con la mochila llena de aprendizajes, amistades y recuerdos que quedarán para siempre. He sido muy feliz aquí y estoy muy agradecido por todo lo que he vivido estos meses”, apuntó en su comunicado.

La vida sigue para el Bergan, que este martes disputará un amistoso en As Eiroas (17.00 horas) ante la selección gallega UEFA, que prepara los cuartos de final de la Copa de Regiones