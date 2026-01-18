Un Bergantiños sin pólvora sufre una rápida remontada por el empuje del Numancia (2-1)

Una acción a balón parado del encuentro Víctor G. Valero

El Bergantiños, que ya no pudo contar con Marru tras su marcha a Catar, se aleja de la cabeza de la tabla al enlazar su tercer partido seguido sin ganar. Cayó por 2-1 en el campo de un Numancia que remontó en el primer tiempo el tempranero tanto de Fito. Lo hizo con las dianas de Ian y un Jony que fue un incordio para el equipo de Simón Lamas, que acabó con un hombre menos por la expulsión postrera de Uwumiru.

Pronto se adelantó el cuadro carballés, ya que no se había cumplido el minuto diez cuando Fito ejecutó una falta lejana que sorprendió a Iván Martínez. Antes lo habían intentado, en el primer acercamiento del Bergantiños, Iago Novo y Koke con una combinación que se perdió por la línea de fondo.

No obstante, no había salido con malas sensaciones el equipo numantino, ya que Alain estuvo a punto de sorprender a Santi Canedo con un golpeo desviado. La reacción tras el gol arrancó con una acción en la derecha de Álex Gil que provocó un córner en el que Jannick remató solo, aunque en fuera de juego.

Precisamente desde la esquina llegó el empate, merced a un testarazo de Ian en un córner botado por Bonilla. En cinco minutos dio la vuelta al marcador el Numancia, pues Jony marcó a bocajarro tras otra cabalgada de Gil por el sector diestro. Incluso pudo el propio Jony hacer el tercero en una contra.

Fueron minutos de dudas en el equipo de Simón Lamas, y Bonilla estuvo a punto también de ampliar la renta local con un golpeo lejano que se fue desviado. Además, Jony acarició su doblete en dos situaciones peligrosas, aunque en una de ellas remató en posición ilegal.

Le costó reaccionar al Bergan, aunque Koke creó peligro con un buen golpeo que solventó el meta anfitrión. El propio Iván Martínez reaccionó bien para mantener el 2-1 al descanso al despejar un golpeo desde el centro del campo de Fito, que lo vio adelantado. El central, además, volvió a acariciar el empate a balón parado en el añadido.

Tras el intermedio llegó el primer cambio del Bergantiños, Onyia en lugar de Tass, sin duda, por la amonestación a este último en la primera mitad. Pronto llegó la primera oportunidad, con un disparo lejano de Diego que no pudo sorprender al portero local.

Más clara, sin embargo, fue la ocasión de Jony, que encaró sin acierto a Santi Canedo. También lo intentó Alain con un golpeo desde su propio campo al ver adelantado al portero del Bergantiños. No se había cumplido la hora de juego cuando Jony tuvo el tercero de cabeza en una jugada con varios rebotes.

Siguió pisando con frecuencia el Numancia el área del Bergantiños y Álex Gil protagonizó una acción peligrosa que abortó Sola. A bocajarro perdonó a continuación Jony, que no pudo batir a Santi Canedo en una prodigiosa intervención del arquero. Además, Bonilla desperdició una contra con el Bergantiños volcado.

Había apostado Simón Lamas por Isma Cerro y Barck para modificar el sistema y dejar cuatro defensas, aunque su efecto fue escaso. De hecho, apenas un disparo lejano de Iago Novo computó en los méritos visitantes para igualar. Desde más cerca lo intentó Barck con un zurdazo que no amenazó el marco local.

Aún buscó un esfuerzo ofensivo más Lamas dando entrada a Álex Pérez y quitando a Sola. Se retrasó al lateral Koke, muy participativo en el campo rival, y desde la izquierda llegó una nueva ocasión en el tramo final con un centro de Barck que se paseó por el área pequeña sin encontrar rematador.

No obstante, Christian estuvo a punto de sentenciar con un disparo que se estrelló en la defensa del Bergantiños, mientras que Álex Gil desperdició otra contra. También Hugo Matos tuvo el 3-1, pero Nacho Pastor lo evitó con un despeje después de que Jony hubiera provocado un error del Bergantiños.

En los últimos minutos, Isma Cerro no llegó a rematar una jugada peligrosa y Onyia tuvo el empate con un golpeo que se estrelló en Carlos Gutiérrez antes de que Uwumiru, que acababa de entrar, fuera expulsado por golpear a un rival sin estar el balón en juego.