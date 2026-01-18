Punto con sabor a poco para el Montañeros en su vista a Cambados

Samu Rey, capitán del Montañeros, jugó en la posición de central GONZALO SALGADO

El Montañeros empató ante el Juventud Cambados (0-0) en su visita a las Rías Baixas. Un resultado que le deja sabor a poco, pues tuvo varias opciones para llevarse los tres puntos, pero faltó puntería en los metros finales. Los coruñeses reclaman también un penalti sobre Ogando.

Jairo Arias dispuso una alineación en la que tuvo su oportunidad Samu como central, Unai volvió a escoltar a una línea de cuatro en la que la novedad fue Álex Suárez y Pape repitió en punta. En la segunda mitad hubo tiempo para que debutara el extremo Álex Delgado, nuevo fichaje.

Las ocasiones más claras estuvieron en las botas de Pape y Juan de Dora, que marraron sendos mano a mano. El Monta no pudo batir ni a Will ni a su sustituto David Conde, que entró tras el descanso.

Los de Jairo Arias se quedan octavos, a cuatro puntos del playoff, y con once sobre la zona de descenso.