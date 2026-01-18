Mi cuenta

Golpe sobre la mesa del Betanzos en una jornada cruel para Victoria y Paiosaco

Los de Claudio Corbillón dejan atrás al Sofán tras ganarle en O Carral

Santi Mendoza
Santi Mendoza
18/01/2026 21:14
Fita (Sofán) conduce el balón ante la oposición de Ángel, centrocampista del Betanzos
Fita (Sofán) conduce el balón ante la oposición de Ángel, centrocampista del Betanzos
RAÚL LÓPEZ
La segunda vuelta del grupo 1 de Preferente arrancó con varios partidos que aclaran la zona de playoff. Por detrás se aprieta y nadie podrá despistarse para no sufrir. 

Claudio Corbillón y Fabio Rodríguez, entrenadores de Betanzos y San Tirso siguen con atención el partido que disputaron en O Monte hace tres meses

Los entrenadores de Preferente valoran la primera vuelta

Órdenes 1-0 C. Maniños: Paso adelante del Órdenes, que tras vencer al colista con gol de Mouriño ya tiene ocho puntos de ventaja sobre el sexto clasificado. 

San Tirso 1-1 O Val: Pájaro rescató un punto para el San Tirso, que sigue cuarto, pero no se pudo acercar al ascenso directo. Los de Fabio tuvieron muchas ocasiones pese a las bajas, pero no estuvieron acertados. 

Sofán 1-3 Betanzos: El acierto de Leira, una transición bien llevada por Couce y un remate de André sirvieron al Betanzos para vencer en el siempre difícil O Carral y consolidarse en la zona playoff

Pol 1-1 Victoria: El Victoria iba a obtener premio a su gran segunda parte con el gol de Benito, pero volvió a encajar en el descuento y se dejó dos puntos. Los de Taibo son octavos. 

Paiosaco 3-3 Miño: Duro final para el Paiosaco, que ya celebraba los tres puntos al ir 3-1 en el minuto 90+2 con los goles de Josiño, Manu Mato y Amor, pero un penalti y un último centro les dejó con solo un amargo punto.

