Golpe sobre la mesa del Betanzos en una jornada cruel para Victoria y Paiosaco

Fita (Sofán) conduce el balón ante la oposición de Ángel, centrocampista del Betanzos RAÚL LÓPEZ

La segunda vuelta del grupo 1 de Preferente arrancó con varios partidos que aclaran la zona de playoff. Por detrás se aprieta y nadie podrá despistarse para no sufrir.

Los entrenadores de Preferente valoran la primera vuelta Más información

Órdenes 1-0 C. Maniños: Paso adelante del Órdenes, que tras vencer al colista con gol de Mouriño ya tiene ocho puntos de ventaja sobre el sexto clasificado.

San Tirso 1-1 O Val: Pájaro rescató un punto para el San Tirso, que sigue cuarto, pero no se pudo acercar al ascenso directo. Los de Fabio tuvieron muchas ocasiones pese a las bajas, pero no estuvieron acertados.

Sofán 1-3 Betanzos: El acierto de Leira, una transición bien llevada por Couce y un remate de André sirvieron al Betanzos para vencer en el siempre difícil O Carral y consolidarse en la zona playoff.

Pol 1-1 Victoria: El Victoria iba a obtener premio a su gran segunda parte con el gol de Benito, pero volvió a encajar en el descuento y se dejó dos puntos. Los de Taibo son octavos.

Paiosaco 3-3 Miño: Duro final para el Paiosaco, que ya celebraba los tres puntos al ir 3-1 en el minuto 90+2 con los goles de Josiño, Manu Mato y Amor, pero un penalti y un último centro les dejó con solo un amargo punto.