Empate a golazos entre Silva y Arteixo (1-1)

Arteixo y Silva (1-1) igualaron en el derbi coruñés de la última jornada de la primera vuelta. Los locales se vieron durante muchos minutos momentáneamente fuera del descenso tras el tempranero golazo de Parafita, pero en un arreón final el conjunto rojiblanco logró empatar con un tanto de Agulló que también fue de bella factura.

Ambos equipos apostaron por formaciones similares. Diego Armando optó esta vez por partir con línea de cuatro atrás (4-3-3) y el Arteixo de Posi lo hizo con un 4-2-3-1 en el que Álvaro Casas acompañó a Queijeiro en el doble pivote y Lamas asumió el puesto de delantero.

Precisamente el polivalente jugador vigués fue el encargado de poner en el área la primera ocasión de peligro en un tramo inicial frenético. Despejó bien el Silva en el área, que a los cinco minutos se adelantó en el marcador gracias a un espectacular zurdazo de Parafita desde media distancia que se coló por la escuadra.

Un gol importantísimo para la confianza del cercedense, que venía de fallar un penalti la semana pasada, pero sigue siendo el hombre clave del Silva. El equipo coruñés no se conformó, siguió insistiendo y tuvo el 2-0 en una larga acción a balón parado que acabó con una parada a bocajarro de Carlos García a intento de Brais Lema. Sería una de las últimas acciones del capitán, sustituido poco después por una lesión en el tobillo derecho.

Pero antes de este problema físico tuvo una muy buena ocasión para el Arteixo a través de una falta en la frontal. Lanzó directo el central Agulló, que se encontró con el palo derecho mientras Minibugy solo podía mirar la trayectoria del balón.

A partir de ahí se calmó un poco el partido, con el Silva controlando bien a su rival hasta el descanso. De hecho, las dos únicas aproximaciones fueron de los locales, con un remate de cabeza de Iago Pérez y un tiro cruzado del propio delantero tras descolgar antes un balón muy complicado. Tanto él como Máquez se sintieron muy cómodos en el juego directo y dieron salida al equipo sin necesidad de complicarse.

El Silva tuvo el 2-0

Necesitaba cambiar algo el Arteixo, porque la segunda mitad inició de la misma forma, con el Silva un puntito por encima. De nuevo estuvo cerca el 2-0 en un balón en largo que peinó Baldomar y que, previo recorte, terminó con un tiro de Bili en el área que sacó Carlos. El portero mantuvo en el partido al equipo rojiblanco, pues poco después fue quien de despejar una volea de Parafita desde el área pequeña. Hacían mucho daño los locales a través de los saques de banda directos al área de Moure.

Consciente de la traza que estaba tomando el partido, la reacción de Posi no se hizo esperar e intentó cambiar algo refrescando el ataque con las entradas de Iker Castro y Rojo. Lamas retrasó un poco su posición para dejar la referencia del ataque al ‘9’. No le resultó demasiado, por lo que en la siguiente ventana cambió el sistema y pasó a jugar con carrileros.

Paso adelante

Ahí sí que empezó a llegar el Arteixo ante un Silva que parecía pagar algo el tremendo esfuerzo físico que había realizado. Primero fue un tiro muy forzado de Rojo que no supuso demasiado peligro, después una mala ejecución de Berrocal en buena posición y, a los 84 de juego, una nueva falta en la frontal del área para Agulló.

Y esta vez no perdonó el central, que puso las tablas con un potente disparo que se coló por el palo que trataba de guardar Minibugy. Quedaba tiempo para que pasaran más cosas, pero los dos equipos se neutralizaron y no se movió más el marcador.

Finalmente, un 1-1 que deja un sabor agridulce a ambos. El Silva demostró que está muy vivo y que los nuevos fichajes le han sentado bien, pero seguirá una jornada más en la zona roja. El Arteixo, que tiene la calidad para sacar algo positivo casi siempre, pero necesita victorias si quiere soñar con la parte noble de la tabla.