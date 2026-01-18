Mi cuenta

O Noso Fútbol | Primera Futgal

El Orillamar impide al Meicende tomar el liderato

Los de Maikel habrían alcanzado la primera posición de vencer a los coruñeses, pero el partido terminó en empate

Santi Mendoza
Santi Mendoza
18/01/2026 22:40
Imagen del Sporting Meicende - Orillamar
Imagen del Sporting Meicende - Orillamar
CARLOTA BLANCO
No hubo cambios en el liderato en el inicio de la segunda vuelta del grupo 1 de Primera Futgal. Y eso que la derrota del Carral ante el Marte (1-0 con gol de Pablo Prado) daba al Sporting Meicende la oportunidad de asaltar la primera plaza. Pero los de Maikel se toparon con un Orillamar (3º) que demostró su nivel y rescató un punto (1-1). Block puso en ventaja a los locales y Rubin empató a los 64 minutos de juego. 

Jony Fila, capitán del Carral, celebra su gol ante el Orillamar

Las notas de Primera Futgal: el Carral, líder al ecuador

Más información

En otro duelo de la zona alta, el Galicia Mugardos escaló hasta la cuarta posición tras vencer al Sporting Cambre (3-2) en un partido con muchas alternativas que terminó decidiendo el ex del Silva, Julián Nieto. 

Por otra parte, la lucha por no descender sigue muy emocionante. El Ural sumó por tercera jornada consecutiva y lo hizo en el campo del Meirás (0-0), mientras que el Relámpago sorprendió al Torre (2-0), el Sporting Coruñés demostró estar muy vivo con una goleada ante el Oza Juvenil (5-2) y el Imperátor empató ante el Cedeira (1-1). Varito rescató un punto tras el gol de Ipi, refuerzo de lujo para el conjunto ferrolano con pasado en Tercera. 

Los otros dos resultados fueron Perlío-Eume (2-2) y Olímpico-As Pontes (3-0).

