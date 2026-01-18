El Orillamar impide al Meicende tomar el liderato

Imagen del Sporting Meicende - Orillamar CARLOTA BLANCO

No hubo cambios en el liderato en el inicio de la segunda vuelta del grupo 1 de Primera Futgal. Y eso que la derrota del Carral ante el Marte (1-0 con gol de Pablo Prado) daba al Sporting Meicende la oportunidad de asaltar la primera plaza. Pero los de Maikel se toparon con un Orillamar (3º) que demostró su nivel y rescató un punto (1-1). Block puso en ventaja a los locales y Rubin empató a los 64 minutos de juego.

En otro duelo de la zona alta, el Galicia Mugardos escaló hasta la cuarta posición tras vencer al Sporting Cambre (3-2) en un partido con muchas alternativas que terminó decidiendo el ex del Silva, Julián Nieto.

Por otra parte, la lucha por no descender sigue muy emocionante. El Ural sumó por tercera jornada consecutiva y lo hizo en el campo del Meirás (0-0), mientras que el Relámpago sorprendió al Torre (2-0), el Sporting Coruñés demostró estar muy vivo con una goleada ante el Oza Juvenil (5-2) y el Imperátor empató ante el Cedeira (1-1). Varito rescató un punto tras el gol de Ipi, refuerzo de lujo para el conjunto ferrolano con pasado en Tercera.

Los otros dos resultados fueron Perlío-Eume (2-2) y Olímpico-As Pontes (3-0).