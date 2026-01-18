El Montañeros quiere poner la guinda a una primera vuelta de ensueño

Otero y Pape pelean un balón contra el Boiro Germán Barreiros

El Montañeros pondrá este domingo (16.30 horas) en el Municipal de Burgáns el punto final a una primera vuelta de ensueño. El equipo dirigido por Jairo Arias ha vuelto por la puerta grande a Tercera Federación, ya que ocupa la octava posición de la tabla clasificatoria con 23 puntos, diez por encima del descenso y cuatro por debajo de los puestos de playoff de ascenso.

El Monta se medirá a otro recién ascendido como es el Juventud Cambados, que cuenta con 16 puntos en 16 partidos. Jairo Arias no podrá contar para este último duelo de la primera vuelta con Sito Pais, Óscar Fernández ni Nano Varela, mientras que Pénjamo, preparados del Cambados, pierde por sanción a Brais, Diego y Tiko.

“La clave es entender dónde está el partido en función de lo que el rival nos quiera plantear. Trabajamos siempre para ello y sobre varios escenarios”, analiza Jairo. Su rival ve el choque de esta tarde de la siguiente manera: “El Montañeros es un equipo que trata de progresar en el juego con acciones combinadas, ya que tienen jugadores con buen pie y capacidad asociativa. Eso unido a que son un equipo que tiene un bloque que lleva años juntos y tienen una capacidad de trabajo alta. Nosotros tenemos que tratar de que no se sientan cómodos en sus ataque combinativos y tener controlados a sus jugadores avanzados”.

El Cambados es uno de los equipos menos goleadores de la categoría, con tan solo catorce goles anotados, pero posee uno de los mejores registros defensivos de la Tercera gallega, con solo quince tantos encajados. Entre sus jugadores más peligrosos están Diego Iglesias y Noel Chaves, aunque pierden a uno de sus máximos artilleros en Tiko.

El Monta buscará este domingo poner la guinda a una primera vuelta de ensueño con una nueva victoria que les acercaría a los puestos de playoff de ascenso, una situación que el club hubiera firmado sin ningún género de dudas antes de empezar la temporada.