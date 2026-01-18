Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Tercera

El Montañeros quiere poner la guinda a una primera vuelta de ensueño

El equipo dirigido por Jairo Arias visita a otro recién ascendido como es el Cambados

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
18/01/2026 10:19
Otero y Pape pelean un balón contra el Boiro
Otero y Pape pelean un balón contra el Boiro
Germán Barreiros
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El Montañeros pondrá este domingo (16.30 horas) en el Municipal de Burgáns el punto final a una primera vuelta de ensueño. El equipo dirigido por Jairo Arias ha vuelto por la puerta grande a Tercera Federación, ya que ocupa la octava posición de la tabla clasificatoria con 23 puntos, diez por encima del descenso y cuatro por debajo de los puestos de playoff de ascenso.

El Monta se medirá a otro recién ascendido como es el Juventud Cambados, que cuenta con 16 puntos en 16 partidos. Jairo Arias no podrá contar para este último duelo de la primera vuelta con Sito Pais, Óscar Fernández ni Nano Varela, mientras que Pénjamo, preparados del Cambados, pierde por sanción a Brais, Diego y Tiko.

“La clave es entender dónde está el partido en función de lo que el rival nos quiera plantear. Trabajamos siempre para ello y sobre varios escenarios”, analiza Jairo. Su rival ve el choque de esta tarde de la siguiente manera: “El Montañeros es un equipo que trata de progresar en el juego con acciones combinadas, ya que tienen jugadores con buen pie y capacidad asociativa. Eso unido a que son un equipo que tiene un bloque que lleva años juntos y tienen una capacidad de trabajo alta. Nosotros tenemos que tratar de que no se sientan cómodos en sus ataque combinativos y tener controlados a sus jugadores avanzados”.

El Cambados es uno de los equipos menos goleadores de la categoría, con tan solo catorce goles anotados, pero posee uno de los mejores registros defensivos de la Tercera gallega, con solo quince tantos encajados. Entre sus jugadores más peligrosos están Diego Iglesias y Noel Chaves, aunque pierden a uno de sus máximos artilleros en Tiko.

El Monta buscará este domingo poner la guinda a una primera vuelta de ensueño con una nueva victoria que les acercaría a los puestos de playoff de ascenso, una situación que el club hubiera firmado sin ningún género de dudas antes de empezar la temporada.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Vera defiende a Ana González en el encuentro entre Badalona Women y Deportivo

La crónica | El bloqueo a domicilio continúa en Badalona (1-0)
Bea Arrizado
Una acción del Ciudad de A Coruña - Emevé B

El Ciudad de A Coruña vuelve a ganar y amplía su ventaja en el liderato
María Varela
Una acción del Dominicos 0-1 Manlleu

El Manlleu sofoca el sueño del Dominicos
Raúl Ameneiro
Mate de Felipe dos Anjos en el Obradoiro-Lucentum Alicante

El Obradoiro mantiene la distancia respecto al Leyma Coruña
Chaly Novo