A Grela acoge un derbi de altos vuelos

Una acción del Silva-Atlético Arteixo de la temporada pasada Quintana

Segundo partido del 2026 y último de la primera vuelta en Tercera Federación. El sorteo del calendario tuvo un extraño sentido del humor y se guardó un derbi entre Silva y Atlético Arteixo para la última fecha de cada una de las vueltas, por lo que ambos equipos cerrarán entre sí la primera mitad de la temporada.

Iago Pérez y Diego Lamas, un nexo que une a Silva y Arteixo Más información

La Catedral de A Grela acogerá este domingo a partir de las 12.30 horas el duelo entre Silva y Atlético Arteixo. Un partido que podría llegar a sacar a los coruñeses de los puestos de descenso a Preferente. Si el Silva gana se situará con catorce puntos en su casillero y ocuparía el puesto número 15, a expensas de lo que hicieran Barco, Noia y Barbadás. Por su parte, el Atlético Arteixo, que viene de empatar en casa contra una de las revelaciones de la temporada, el Céltiga, buscará alejarse un poco más de esa zona de peligro y asentarse en el medio de la tabla clasificatoria superando los 20 puntos en la primera vuelta.

Para el derbi, ambos equipos tendrán bajas sensibles por lesión. Diego Armando García, entrenador del Silva, no podrá contar con Álex Ares ni Nahuel, pero recupera a Brais Lema tras cumplir sanción. En el otro banquillo se sentará Posi, que no podrá alinear a varios habituales en su once como son Moreta, Tomé, Otero o Fer Gordo, este último baja de larga duración.

“Seguiremos la misma línea de los últimos partidos, donde estamos encontrando fiabilidad. La clave para nosotros será sentirnos cómodos y fuertes en casa, manejando bien las situaciones de área”, analiza Diego Armando. “Acoplarnos al campo va a ser la clave. Sabemos que les está costando sacar sus partidos de casa, pero compitieron muy bien en todos y la Grela equilibra todo, la conozco bien y de la nada sale una ocasión de gol... Un balonazo, un saque de banda, balón parado desde cualquier posición... El balón está continuamente en el área, por lo que dominarlas va a ser clave. El Silva no está tan mal como indica la clasificación, tienen buenos jugadores y compiten bien”, afirma por su parte Posi.

Posibles onces DXT

El Silva ha cosechado siete de sus once puntos en los últimos cinco partidos con dos victorias y un empate. Sin embargo, esos tres resultados positivos han llegado lejos de A Coruña. Entre medias, dos encuentros en A Grela contra Alondras y Racing Villalbés que se saldaron con derrota local y un balance global de 0-5. De hecho, el Silva tan solo ha conseguido marcar cuatro goles en su campo en lo que va de temporada, el segundo peor dato de la categoría, mientras que el Arteixo tan solo ha perdido dos partidos lejos del Ponte dos Brozos y ha marcado trece goles en ocho encuentros.