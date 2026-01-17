Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Tercera

A Grela acoge un derbi de altos vuelos

Una victoria podría sacar al Silva de los puestos de descenso a Preferente

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
17/01/2026 20:50
Una acción del Silva-Atlético Arteixo de la temporada pasada
Una acción del Silva-Atlético Arteixo de la temporada pasada
Quintana
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Segundo partido del 2026 y último de la primera vuelta en Tercera Federación. El sorteo del calendario tuvo un extraño sentido del humor y se guardó un derbi entre Silva y Atlético Arteixo para la última fecha de cada una de las vueltas, por lo que ambos equipos cerrarán entre sí la primera mitad de la temporada.

Iago Pérez (d) y Diego Lamas (i), jugadores de Silva y Arteixo, posan en A Grela

Iago Pérez y Diego Lamas, un nexo que une a Silva y Arteixo

Más información

La Catedral de A Grela acogerá este domingo a partir de las 12.30 horas el duelo entre Silva y Atlético Arteixo. Un partido que podría llegar a sacar a los coruñeses de los puestos de descenso a Preferente. Si el Silva gana se situará con catorce puntos en su casillero y ocuparía el puesto número 15, a expensas de lo que hicieran Barco, Noia y Barbadás. Por su parte, el Atlético Arteixo, que viene de empatar en casa contra una de las revelaciones de la temporada, el Céltiga, buscará alejarse un poco más de esa zona de peligro y asentarse en el medio de la tabla clasificatoria superando los 20 puntos en la primera vuelta.

Para el derbi, ambos equipos tendrán bajas sensibles por lesión. Diego Armando García, entrenador del Silva, no podrá contar con Álex Ares ni Nahuel, pero recupera a Brais Lema tras cumplir sanción. En el otro banquillo se sentará Posi, que no podrá alinear a varios habituales en su once como son Moreta, Tomé, Otero o Fer Gordo, este último baja de larga duración.

“Seguiremos la misma línea de los últimos partidos, donde estamos encontrando fiabilidad. La clave para nosotros será sentirnos cómodos y fuertes en casa, manejando bien las situaciones de área”, analiza Diego Armando. “Acoplarnos al campo va a ser la clave. Sabemos que les está costando sacar sus partidos de casa, pero compitieron muy bien en todos y la Grela equilibra todo, la conozco bien y de la nada sale una ocasión de gol... Un balonazo, un saque de banda, balón parado desde cualquier posición... El balón está continuamente en el área, por lo que dominarlas va a ser clave. El Silva no está tan mal como indica la clasificación, tienen buenos jugadores y compiten bien”, afirma por su parte Posi.

Posibles onces
Posibles onces
DXT

El Silva ha cosechado siete de sus once puntos en los últimos cinco partidos con dos victorias y un empate. Sin embargo, esos tres resultados positivos han llegado lejos de A Coruña. Entre medias, dos encuentros en A Grela contra Alondras y Racing Villalbés que se saldaron con derrota local y un balance global de 0-5. De hecho, el Silva tan solo ha conseguido marcar cuatro goles en su campo en lo que va de temporada, el segundo peor dato de la categoría, mientras que el Arteixo tan solo ha perdido dos partidos lejos del Ponte dos Brozos y ha marcado trece goles en ocho encuentros.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Dava Torres frente a Sergi Miras en el partido del Liceo contra el Cerdanyola

Un Dava Torres de leyenda guía al Liceo a su octava victoria seguida que le confirma en el liderato
María Varela
Gael Blanco se prepara para lanzar a portería durante el partido

El OAR se lleva un derbi de alto voltaje contra el Cisne (28-20)
Raúl Ameneiro
Ainhoa encara a Junge en el encuentro entre Deportivo y Badalona de la primera vuelta

La previa | Badalona para ahuyentar la pesadilla que nace en casa ajena
Bea Arrizado
Imagen del partido entre el CRAT y el Sant Cugat

El CRAT se juega media vida en 80 minutos
Chaly Novo