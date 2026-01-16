Lois Costa toma posesión como presidente del Imperátor

Lois Costa sujeta una bandera del Imperátor antes de asumir la presidencia QUINTANA

Lois Costa (A Coruña, 1956) es el nuevo presidente del Imperátor. Arquitecto técnico de profesión, ahora jubilado, asume el reto de dirigir a un club que buscaba nuevo dirigente tras el fallecimiento, el pasado verano, de Juan Luis Viilamisar. Horas antes de tomar posesión del cargo en la Asamblea del club, atendió a DXT Campeón para hablar de su nuevo proyecto.

En primer lugar, habla de su vínculo con el club. “Viene desde los 12 años, con etapas más inmerso y otras algo más alejado por motivos profesionales, pero siempre existió. Empecé como jugador, después fui entrenador —sobre todo en fútbol base—, estuve de coordinador y también de directivo. En los últimos años, desde la pandemia, estaba algo más apartado, hasta ahora”, apunta.

Lois tenía la palabra de mucha gente para formar parte de la Junta Directiva. “Cuando el pobre Juan estaba bastante solo al frente del club, yo ya le había propuesto ayudarle y hablé con gente allegada, de mi generación. Después surgió esta situación y teníamos el compromiso de echar una mano de alguna manera, de forma que al final decidimos presentarnos”, explica.

“Una prioridad inmediata es darle la medalla de oro del club a Juan, que no la tenía. Eso se va a hacer cuanto antes”, apunta Lois, que por lo demás aboga por asentarse con calma en el cargo.

“A corto plazo procuro no hacer muchos planes. Somos gente del club, pero quizá pecamos de cierta inexperiencia como directivos, porque el fútbol aficionado ya no es como antes. Los clubes que seguimos vivos tenemos que sostenernos en gran parte con los ingresos de los niños que juegan, porque ahora a los entrenadores hay que pagarles. Mantener el equilibrio económico es complicado. La mayor preocupación es lograr una contabilidad más o menos estable; es decir, que los ingresos y los gastos estén equilibrados”, enfatiza.

Cantera y captación

Lois comenta que deberán darle una vuelta al sistema con el que convencen a los niños para unirse al club. “Cada vez tenemos más dificultades para la captación. Antes el fútbol de barrio era casi la única opción, pero ahora hay muchos equipos de colegios y eso nos resta jugadores. Es una labor cada vez más complicada y exige un esfuerzo grande”, asegura.

En este sentido, siente lo mismo con un fútbol femenino por el que quiere apostar. “Estoy muy interesado. Llegará un momento en el que alcanzará el nivel de participación que tiene ahora el masculino y hay que estar ahí. Por ahora nos cuesta captar niñas. Tenemos alguna en categorías inferiores, pero son muy pequeñas, están solas y acaban marchándose. Pero ojalá podamos volver a tener equipos próximamente”, indica.

Por último, valoró la situación del equipo sénior, que se encuentra a dos puntos de la salvación en Primera Futgal: "Son chavales estupendos y son el futuro del club, porque vienen de la base. Son jóvenes, juegan bien al fútbol, pero quizá les falta ese oficio y competitividad que exige la nueva categoría y les está costando adaptarse. Dicho esto, queda mucho y tenemos la esperanza de mantenernos, aunque va a ser difícil y va a requerir mucho trabajo”.