Marru ya no se entrena con el Bergan y viaja este viernes a Catar

Marru celebra uno de sus tres goles ante la Gimnástica Segoviana RAÚL LÓPEZ

La salida de Marc Marruecos ‘Marru’ del Bergantiños era un secreto a voces y está a punto de convertirse en oficial. Los pasos se suceden y, tras la excepcional primera vuelta del extremo, que marcó 12 goles en 17 partidos, el Muaither SC de la segunda división de Catar ha comunicado al conjunto carballés que abonará la cláusula de rescisión. El jugador está de acuerdo con una propuesta que multiplica por mucho sus emolumentos y, tras quedarse en el banquillo la pasada jornada para evitar cualquier contratiempo físico, este viernes pondrá rumbo al país asiático con un billete de solo ida.

Marru: "En el fútbol a veces no consigues lo que mereces, pero dar pasos pequeños te acerca seguro a donde quieres"

Tras salir de la cantera del Espanyol a los 15 años, el atacante debió empezar a labrarse su futuro en canteras de equipos con menos nombre. Por ello, sus inicios en el fútbol sénior no fueron fáciles, con un paso por el Rubí de la Primera Catalana al que le siguió la oportunidad de firmar por un Sabadell con el que tuvo protagonismo en Primera Federación de la mano de Óscar Cano. El curso pasado no fue del todo fructífero para él en Segunda Federación ni en el propio Sabadell ni en el San Fernando, por lo que entendió que Carballo podía ser un buen sitio para dar el siguiente paso en su carrera a los 23 años.

Y vaya si lo ha sido. Doce goles en la primera vuelta —y uno en Copa Federación— le han convertido en uno de los jugadores más destacados de la Liga, con solo Joaquín Delgado (Real Oviedo Vetusta) por delante en la clasificación del pichichi. Su partido más destacado llegó a principios de diciembre contra una Gimnástica Segoviana que entonces estaba al frente de la tabla. Marru marcó un hat-trick durante la primera mitad en el triunfo por 3-1.

El Bergantiños deberá acertar en el mercado para sustituirlo, pero desde el club entienden que la operación es un éxito al haber replicado exactamente el modelo de fichaje que tienen en mente. “El proyecto se basa en fichar jugadores que puedan dar estos pasos en su carrera, jóvenes que lleguen a Carballo para mejorar y crecer profesionalmente. Todos —compañeros, cuerpo técnico y club— estamos muy felices por él si logra dar ese salto. Trabajamos para que esto ocurra, y también es un objetivo cumplido para nosotros. Ojalá podamos repetirlo con más jugadores, porque es señal de que, cuando los futbolistas rinden bien, el equipo también lo hace a nivel colectivo”, explicó el entrenador Simón Lamas el pasado martes en una entrevista con Diario de Bergantiños.