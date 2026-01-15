Los entrenadores de Preferente valoran la primera vuelta

Claudio Corbillón y Fabio Rodríguez, entrenadores de Betanzos y San Tirso siguen con atención el partido que disputaron en O Monte hace tres meses PATRICIA G. FRAGA

Órdenes (tercer clasificado), San Tirso (4º), Betanzos (5º), Sofán (6º), Victoria (9º) y Paiosaco (12º) cerraron el pasado domingo una primera vuelta del grupo 1 de Preferente que deja distinto sabor a todos ellos. Eso sí, sus entrenadores denotan un moderado optimismo en la respuesta a tres preguntas conjuntas que sirven como valoración de la misma.

Balance

En la primera, de respuesta libre, se les pidió una visión global de lo que han dado de sí las 17 jornadas que ya se han consumido.

Pery López (Órdenes). "Creo que en general, la valoración es positiva. Cuando empezamos la temporada nos marcamos el objetivo de trabajar semana a semana con el propósito de conseguir cuanto antes la salvación y ahora la tenemos cerca, así que estamos satisfechos".

Fabio Rodríguez (San Tirso). "Es positivo por mejorar la puntuación por vuelta del año pasado con 33 puntos, pero negativa porque queríamos tener alguno más".

Claudio Corbillón (Betanzos). "Hemos ido mejorando con el paso de las jornadas. Encontramos una estabilidad competitiva, pero antes pagamos en exceso el mal inicio en cuanto a resultados. Debido a la cantidad de puntos que llevan los dos primeros supone una diferencia importante, aunque considero que no estamos tan lejos de ellos. Tenemos tiempo para recuperarnos, veremos si somos capaces de aprender de los errores que cometimos al principio de Liga".

Pablo Torreira (Sofán). "Creo que en líneas generales los equipos que ocupan los primeros puestos son los esperados, a excepción del Pol y del Puebla, y este último está en una clara línea ascendente. Es una competición muy igualada y competitiva, con Negreira y Lalín destacando por encima del resto".

Miguel Taibo (Victoria). "El balance es positivo, pero queríamos más. El equipo ha competido en todos los partidos y ese es el objetivo de aquí hasta el final".

Iván Sánchez (Paiosaco). "Después de los seis partidos que llevamos en el banquillo, el balance es muy positivo. Estamos mejorando muchos aspectos que creemos importantes en nuestra idea de juego, pero aún nos queda bastante por crecer".

Positivo y negativo

Los seis técnicos escogen el aspecto en el que más les gustó el equipo en estos primeros meses, pero también aquel en el que deben mejorar.

P. L. (Órdenes). "Introducimos muchos conceptos para tener un modelo de juego más propositivo al que estaban acostumbrados los jugadores y la adherencia al mismo ha sido progresiva. Respecto a los resultados, nos marcamos el objetivo de hacernos fuertes en casa y más o menos lo hemos conseguido. Lo peor ha sido el día a día del último mes. Bajamos el nivel competitivo en los entrenamientos y eso se tradujo en la falta de victorias. A mayores, fuimos muy endebles por momentos en la fase defensiva y eso nos llevó a conseguir muy pocas porterías a cero. Es algo preocupante que debemos corregir cuanto antes".

F. R. (San Tirso). "Lo mejor ha sido el rendimiento como visitantes, pero debemos mejorar nuestros registros como locales".

C. C. (Betanzos). "Nos dimos cuenta rápido de cuál era el camino adecuado. El cambio de categoría y del 80% de la plantilla nos exigía una mayor preparación y nunca es fácil afrontar tanto cambio, pero lo asumimos con naturalidad sabiendo que esto es largo y vamos a estar ahí peleando hasta el final".

P. T. (Sofán). "Lo mejor es que creo que competimos contra todos los rivales, a excepción del partido de Puebla en el que tuvimos una desconexión y bajada de brazos en los últimos minutos que no es nada habitual en este equipo, lo que supuso recibir el resultado más abultado en mucho tiempo. Por contra, es evidente que tenemos que mejorar los números en casa si queremos tener alguna opción en luchar por estar más arriba. Al revés que otras temporadas, estamos siendo más fiables fuera que en casa".

M. T. (Victoria). "Me quedo con la predisposición de todos los jugadores y como aceptaron cada uno el rol que les tocaba en cada momento. De cara a la segunda vuelta, tenemos que ser capaces de levantarnos cuando vamos por detrás en el marcador y creer que podemos remontar".

I. S. (Paiosaco). "Lo más positivo sin duda fue el recibimiento y ver en todos ganas de mejorar y trabajar: es una plantilla muy competitiva y lo demuestra cada semana. El fútbol se basa en las dos áreas y es en lo que más hincapié estamos haciendo, pues es la mejor manera de generar ocasiones y también lo que hace que te generen las menos posibles".

¿Firma esta posición?

Transcurrida la primera mitad del campeonato, los entrenadores responden a la pregunta de si estarían satisfechos de verse a final de Liga en la posición que ocupan ahora mismo.

P. L. (Órdenes). "Sí, claro. Partimos de la base de que estamos a años luz de los presupuestos de los equipos de arriba: de los siete primeros somos el presupuesto más bajo. Lo que hemos logrado en estos meses es importante, pero está al alcance de muchos equipos. Lo realmente complicado es mantenerse en esos puestos y será difícil".

F. R. (San Tirso). "No estaría satisfecho porque venimos de ser cuartos la temporada pasada y cada año siempre quieres mejorar el anterior y dar un pasito más".

C. C. (Betanzos). "Nuestro objetivo está muy claro, tenemos margen de mejora y queremos seguir mejorando. Tengo una confianza total en el grupo. Queda mucho, puede pasar todavía cualquier cosa y nuestra mentalidad es seguir mirando hacia arriba".

P. T. (Sofán). "Por una parte, está la realidad (hay equipos hechos para ascender o jugar la fase de ascenso) y, por otra parte, está lo competitivo que soy y lo que creo que mis jugadores pueden dar. Siempre creí más en los equipos que en las individualidades y, si damos un paso al frente, podemos dar guerra a los favoritos. Mi nivel de autoexigencia nunca me permitiría estar satisfecho con un sexto puesto. Cuanto mayor es la dificultad, mayor es el reto personal y nuestra máxima es ser un equipo pequeño que piensa en cosas grandes".

M. T. (Victoria). "No sé ni en qué posición estamos. Lo que queremos es ganar el máximo número de partidos y acabar donde la clasificación nos diga".

I. S. (Paiosaco). "Hay claramente dos ligas: la del playoff y luego la de todos los demás, así que no me fijo mucho en la clasificación. Vamos semana a semana y ya tendremos tiempo de valorar cómo ha sido el año".