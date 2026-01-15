Hugo Iglesias: “Los niños contaban ovejitas para dormir; yo hacía alineaciones de onces históricos”

Hugo Iglesias posa para este diario PATRICIA G. FRAGA

Asentado en la ciudad herculina, pero con alma de trotamundos, que divide su pasión entre el fútbol y los viajes, Hugo Iglesias Docampo (A Coruña, 1980) convirtió una de sus pasiones en un libro autoeditado "Mi vida en 11 jugadores" habla sobre jugadores que le han marcado, entremezclando la historia de sus ídolos con anécdotas personales. Este coruñés, a punto de ser padre de su tercer hijo, creó en 2012 Miramar Cruises, compañía de la que es CEO, y en 2024 inició un nuevo proyecto Porto Cabana, un complejo turístico creado por Miramar Stays, que abandera el turismo de calidad en Cabana de Bergantiños.

Pero en medio de toda esa vorágine de trabajo encuentra tiempo para acudir cada quince días a Riazor a animar al Deportivo, del que es un ferviente seguidor y al que espera ver muy pronto de regreso a Primera

¿Qué le llevó a escribir el libro “Mi vida en 11 jugadores”?

Realmente no son 11, son muchos. El 11 es un poco la metáfora de un equipo, porque hay muchos equipos. El libro de lo que trata es de las 25 selecciones del mundo, en las que yo elijo el 11 histórico de cada una de esas selecciones y seis suplentes de cada una de las mismas. Explico un poco por qué elijo esos jugadores, de una forma totalmente subjetiva. Es lo bonito de este libro, yo creo, que cada uno hace su equipo. Este libro lo vengo escribiendo desde que tenía 6 años. Como soy un loco del fútbol, cuando nos decían a los niños de contar ovejitas para quedarse dormidos, yo en vez de contar ovejitas, aún ahora, hacía alineaciones, de onces históricos. Siempre me gustaron mucho las listas, los datos… Llevo yendo al Dépor desde los seis años y jugué al fútbol toda mi vida, por eso escribí el libro. Además, el año pasado tuve la gran suerte de hacer una vuelta al mundo en crucero y estuve cuatro meses por ahí. Me dije, ahora tengo el tiempo para empezar a escribir este libro. Y eso fue una parte, luego hay que editarlo, publicitarlo. Yo no me dedico a eso, no soy un escritor profesional, ni mucho menos. Y cuando llegó el momento de la edición me dije, '¿cómo hago yo esto?' Y entonces, cuando estaba haciendo la vuelta al mundo conocí a un tío francés que se dedicaba a escribir libros profesionalmente. Y los hace en Amazon KDP, que es Kindle Publishing. Tú vendes un libro, ellos imprimen un libro y lo envían. Mi motivo fundamental no es ganar dinero, pero obviamente voy por lo menos a cubrir los gastos y el trabajo. Es probable que haga un evento de presentación.

Además de que le gusta mucho el fútbol, y jugó, hizo también un curso de entrenador, ¿no le picó la curiosidad de ser entrenador?

Lo abandoné muy pronto, sí. Lo hice cuando estaba en Londres, cuando tenía 24 años. Era un curso de la federación inglesa, de la Football Association, o sea, era el más alto nivel. Y creo que fui la persona más joven en pasar del nivel 1 al nivel 2. Luego ya tenías el UEFA en ese momento, creo que era el UEFA B y luego ya el UEFA Pro, que es para entrenar a profesionales. Y yo estuve allí en 2004 y en 2005 y pasé rapidísimo del 1 al 2. Y luego el 2 me gustaba. Era un esfuerzo grande porque valía una pasta. Yo en ese momento no tenía mucha , estaba trabajando en Zara y lo primero era eso. Y cuando me volví para España lo dejé un poco. No me hubiese gustado ser entrenador, pero sí estar ligado al fútbol. Escogí este camino y tampoco me fue muy mal, pero me hubiese gustado y a lo mejor como director deportivo, incluso como representante de jugadores también... Es algo que me llama más que entrenador. La figura de entrenador es como un empresario, es muy ingrata, muy ingrata. Solo llevas golpes y palos, ganes o pierdas.

Hablando de jugadores, Miramar, una de sus empresas fue patrocinadora de Lucas Pérez, ¿cómo surgió esa posibilidad?

Surgió por una íntima amiga mía, Mercedes Cernadas, que era entonces directora de comunicación del club. Me dijo que había esa opción, sabiendo con quién hablaba, obviamente, con un loco del fútbol. Era un tema muy chulo. Con el club me entendí muy bien, aunque este año no estamos haciendo nada directamente, es probable que comencemos ahora a hacer cosas. Para mí fue un sueño el hecho de ver mi nombre allí en el estadio, escucharlo. Al final, si tú lo vives con la intensidad con la que yo lo viví yo desde los 6 años, es como un objetivo, como una meta el llegar ahí.

¿Notó quizá también, gracias a ese empuje, que se hacían aún más conocidos?

La verdad es que sí. La gente pasó a saber que había una agencia coruña que vendía cruceros y fue gracias al patrocinio del Dépor.

Y compaginando ahora Miramar y Porto Cabana, ¿le queda tiempo para ir al estadio?

Sí, sí, suelo ir. El día ante el Atlético no pude, porque era un poco tarde, pero en general suelo acudir.

¿Ha trasladado esa pasión a tus hijos? ¿Les gusta el fútbol?

Bueno, tengo dos hijos y pronto el tercero. La niña es muy pequeñita, tiene dos años, pero el niño sí, es un loco del fútbol. Le gusta el Dépor y viene conmigo al estadio, aunque es también del Paris Saint Germain porque le gustan los equipos que ganan.

Hablando sobre Lucas y la esponsorización de camisetas, la fiebre actual con estas, sobre todo con las vintage, es increíble. Ya son hasta prendas de vestir de diario, más allá de llevarlas al estadio…

Es una moda de calle, ya no es una moda del estadio solo. Mira el subtítulo del libro (el próximo que va a publicar) es ‘Historia y evolución de las camisetas de fútbol del césped al streetwear’. La gente está loca ahora con el tema de las camisetas. Cuando era un chaval en los 90 nadie tenía camisetas. Yo tenía dos o tres camisetas de fútbol que eran la del Barça, la del Dépor y la del Milan, que eran los equipos que me gustaban en ese momento. No había copias, y si las había, eran de risa, no como las de ahora. Las camisetas siempre fueron una pasión loca mía, y de hecho tengo una colección de 60 más o menos. En el libro cuento cómo me empezaron a gustar las camisetas y una anécdota muy guay de cómo conocí a Bebeto. En el 94, en el penúltimo partido de liga, fui a Logroño. El Dépor tenía que ganar ese día, el último duelo fue el penalti de Djukic. Entré a una tienda y vi una camiseta, la del Vasco de Gama. Y me gustó. En ese momento no caía que había jugado Bebeto en ese equipo y me la compré. Era original, no había copias y me la compré por 2.000 pesetas (unos 12 euros). Yo entonces vivía en Santa Cristina y andaba con la camiseta ese día sí y día también (risas). Creo que me inventé el tema de llevar las camisetas con vaqueros. Era mi uniforme. Y un día que estaba paseando con mi balón, desde el restaurante El Madrileño, que está allí en Santa Cristina y al Bebeto iba mucho allí, vi como me llamaban. Pensé que sería un vecino, porque muchos iban a comer aquí muchas veces y tal. Y me giré y era Bebeto, imagínate. Yo, con 13 años, máximo flipe con el fútbol, máximo flipe con Bebeto, me giro y veo que Bebeto me está llamando. Y yo, ¿qué es esto? '¡Sube, sube, sube!', me dijo. Subí y me dijo, ‘¿pero de dónde sacaste esa camiseta? ¿Tú sabes que esa camiseta era mi camiseta?’ Yo asentí, pero tampoco me acuerdo muy bien, porque estaba alucinando. Me la firmó y aún la conservo. Y cuando volvió con Mauro hace tres años le conté la historia. Y esta última vez cuando fui a la firma de su autobiografía le llevé este libro, que le di a Denís. Él estaba firmando libros y era él el protagonista, no yo.

¿Y sale Bebeto en su libro?

No, no sale. Le escribí una dedicatoria de dos páginas diciéndole 'no estabas en mi libro', pero, estaba ese once histórico de Brasil de Garrincha, Pelé, Ronaldinho, Ronaldo… Y le dije, ‘Ahí hay mucha competencia, pero en mi corazón no tienes ninguna competencia’ y se lo firmé.

¿Y cómo se pasa del fútbol a los cruceros? Porque de entrada parece muy distinto, ¿no?

Yo era un jugador normalito, de ligas regionales. Tenía talento para jugar, pero no el talento para ser profesional. Siempre supe que no iba a vivir de eso. Aparte que tampoco me lo tomaba muy en serio cuando tenía 16-17 años me dedicaba a otras cosas. Estudié turismo y viví en muchos países. Acabé en Mónaco y vi un negocio que creí que era exportable a España. Y empezamos hace 13 años. La cosa se desmadró un poquito y aquí seguimos (risas).

¿Y cómo vendería un crucero de una vuelta al mundo? Porque leí que decía que hacían falta como 100 días…

A nivel comercial es facilísimo. Tenemos más tasa de éxito de un crucero de la vuelta al mundo mayor que la de un minicrucero de 600 euros. Dar la vuelta al mundo es un proyecto de vida. El que pide información no es para curiosear. Lo ha decidido. Sobre todo es una experiencia única con la familia. Mi hija no se acordará mucho, porque tenía un año y medio y ojalá podamos volver otra vez, pero mi hijo con 7 años sí. Es que los 7 años de ahora no son los de antes. Ahora estos niños están viendo sus fotos. Son recuerdos mucho más vivos, porque hay un soporte digital. Mi hijo tocó con sus manos koalas, canguros, pingüinos, vio jirafas a 3 metros de distancia… Incluso aprendió francés básico. Está estudiando en el colegio los meridianos, el Ecuador y puede decir que pasó por ahí. Eso no lo puedes pagar con dinero. Es una experiencia única, para ver cómo viven otras culturas… Una forma de que se abra (por su hijo) al mundo, que no tenga miedo. A mí todos esos miedos que a veces nos autoinfligimos se me quitaron a raíz de vivir en el extranjero. Cuando tú estás solo, no están tus papás, no están tus amigos, ni tu comida, entorno, tienes que espabilar y hacer las cosas. Y yo gracias a eso me atrevo a hacer cualquier cosa dentro de mis posibilidades.