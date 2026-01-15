Feliz estreno de Jordi Uriach en su reto de salvar al Portazgo

Jordi Uriach posa con la sudadera del Portazgo CEDIDA

Entrenador nuevo, victoria segura. Uno de los tópicos del fútbol se cumplió el pasado domingo con el triunfo del Portazgo ante el Sporting Burgo (4-1) en el grupo 1 de Segunda Futgal. En los locales se estrenaba Jordi Uriach, quien dos meses después de su salida del Torre ha aceptado el reto de intentar salvar a un equipo que ocupa la antepenúltima posición.

“Tras este tiempo parado, echaba de menos entrenar, porque es lo que he hecho siempre. Es un reto complicado, pero me gusta mucho la predisposición del club y de la plantilla”, señala Uriach, que como es habitual, estará acompañado por Mateo Taibo e Iribar. “Era imposible solo y estar con ellos es lo mejor”, agrega el técnico.

El objetivo es escalar puestos en la clasificación, pues pese a que solo hay dos descensos federativos, se pueden producir más por arrastres. Uriach es optimista: “Conocía a dos o tres jugadores de la plantilla y además hemos incorporado a Dani Campelo, que se estrenó con dos goles y nos va a aportar mucho También quiero resaltar que nos hemos aprovechado del buen trabajo de Fernando, el anterior míster. Y luego me quedo con el ambiente genial que veo en la plantilla; todos están muy predispuestos”.

Ante el Burgo, entiende que todo salió a pedir de boca. “Fue un partido redondo. Pudimos jugar en Culleredo, en nuestro campo, que estaba lleno, y supimos darle la vuelta pese a empezar perdiendo. En la segunda parte fuimos mejores y logramos que se reflejara en el marcador”, apunta.

Por último, hace un análisis global de la Liga: “Es muy igualada. Salvo dos o tres equipos, como el Almeirás, Culleredo y Brexo Lema, que pueden estar un poco por encima, el resto estamos más o menos al mismo nivel”.