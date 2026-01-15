Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Segunda Futgal

Feliz estreno de Jordi Uriach en su reto de salvar al Portazgo

El entrenador vuelve a dirigir un partido dos meses después de su salida del Torre

Santi Mendoza
Santi Mendoza
15/01/2026 13:48
Jordi Uriach posa con la sudadera del Portazgo
Jordi Uriach posa con la sudadera del Portazgo
CEDIDA
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Entrenador nuevo, victoria segura. Uno de los tópicos del fútbol se cumplió el pasado domingo con el triunfo del Portazgo ante el Sporting Burgo (4-1) en el grupo 1 de Segunda Futgal. En los locales se estrenaba Jordi Uriach, quien dos meses después de su salida del Torre ha aceptado el reto de intentar salvar a un equipo que ocupa la antepenúltima posición. 

“Tras este tiempo parado, echaba de menos entrenar, porque es lo que he hecho siempre. Es un reto complicado, pero me gusta mucho la predisposición del club y de la plantilla”, señala Uriach, que como es habitual, estará acompañado por Mateo Taibo e Iribar. “Era imposible solo y estar con ellos es lo mejor”, agrega el técnico. 

Jony Fila, capitán del Carral, celebra su gol ante el Orillamar

Las notas de Primera Futgal: el Carral, líder al ecuador

Más información

El objetivo es escalar puestos en la clasificación, pues pese a que solo hay dos descensos federativos, se pueden producir más por arrastres. Uriach es optimista: “Conocía a dos o tres jugadores de la plantilla y además hemos incorporado a Dani Campelo, que se estrenó con dos goles y nos va a aportar mucho También quiero resaltar que nos hemos aprovechado del buen trabajo de Fernando, el anterior míster. Y luego me quedo con el ambiente genial que veo en la plantilla; todos están muy predispuestos”. 

Ante el Burgo, entiende que todo salió a pedir de boca. “Fue un partido redondo. Pudimos jugar en Culleredo, en nuestro campo, que estaba lleno, y supimos darle la vuelta pese a empezar perdiendo. En la segunda parte fuimos mejores y logramos que se reflejara en el marcador”, apunta. 

Por último, hace un análisis global de la Liga: “Es muy igualada. Salvo dos o tres equipos, como el Almeirás, Culleredo y Brexo Lema, que pueden estar un poco por encima, el resto estamos más o menos al mismo nivel”.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Aridane y Gui Guedes se lamentan tras recibir un gol en el 2-1 del Almería en Málaga

El próximo rival del Dépor, un equipo de rachas en su pico más bajo
Israel Zautúa
Aficionados del Leyma en las gradas del Coliseum en el partido contra el Cantabria

Los 5.000 fieles del Básquet Coruña en el Coliseum
María Varela
Manuel Pablo sigue con atención el juego durante la primera mitad

Manuel Pablo: “Los jugadores están ilusionados, pero no hay que olvidarse de la formación”
Dani Fernández
Iker Bravo, con la selección sub-20

Iker Bravo se une a LaLiga Hypermotion
Lucía Dávila