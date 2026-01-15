Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol | Segunda Federación

El Bergantiños incorpora al lateral Asier Grande

La llegada del jugador vasco refuerza una posición que había quedado algo coja tras la marcha de Lache al Atlético Baleares

Santi Mendoza
Santi Mendoza
15/01/2026 21:59
Asier Grande posa con los colores del Bergantiños
Asier Grande posa con los colores del Bergantiños
CEDIDA
No todo son salidas en el Bergan, que en breve se despedirá de Marru y la pasada semana lo debió hacer de Lache. El conjunto carballés acaba de anunciar al sustituto de este último, el lateral derecho Asier Grande (Bilbao, 2002), quien llega procedente del CDU Malacitano.

Con este equipo del grupo 4 de Segunda Federación, Grande disputó diez partidos entre Liga y Copa del Rey, pero perdió protagonismo en las últimas semanas. Anteriormente, el lateral derecho de 23 años obtuvo experiencia en esta categoría con Numancia (más de 60 partidos), Sestao River y Arenas de Getxo. También disputó la Tercera División en las filas del Roda y del Baskonia, por lo que el Bergan será su séptimo equipo como sénior.

El jugador comenzará a entrenarse a las órdenes de Simón Lamas y del entrenador dependerá si entra en la convocatoria para esta jornada. Será precisamente ante el Numancia, su exequipo, el domingo a las 17.00 horas en Los Pajaritos.

