El Bergantiños incorpora al lateral Asier Grande

Asier Grande posa con los colores del Bergantiños CEDIDA

No todo son salidas en el Bergan, que en breve se despedirá de Marru y la pasada semana lo debió hacer de Lache. El conjunto carballés acaba de anunciar al sustituto de este último, el lateral derecho Asier Grande (Bilbao, 2002), quien llega procedente del CDU Malacitano.

Con este equipo del grupo 4 de Segunda Federación, Grande disputó diez partidos entre Liga y Copa del Rey, pero perdió protagonismo en las últimas semanas. Anteriormente, el lateral derecho de 23 años obtuvo experiencia en esta categoría con Numancia (más de 60 partidos), Sestao River y Arenas de Getxo. También disputó la Tercera División en las filas del Roda y del Baskonia, por lo que el Bergan será su séptimo equipo como sénior.

El jugador comenzará a entrenarse a las órdenes de Simón Lamas y del entrenador dependerá si entra en la convocatoria para esta jornada. Será precisamente ante el Numancia, su exequipo, el domingo a las 17.00 horas en Los Pajaritos.