Las notas de Primera Futgal: el Carral, líder al ecuador

El grupo 1 de Primera Futgal alcanzó el pasado domingo el ecuador de la temporada. Es, por tanto, un buen momento para detenerse y analizar el rendimiento mostrado hasta ahora por los 18 equipos que conforman la Liga. Para esta evaluación se tendrán en cuenta tres criterios: la diferencia clasificatoria con respecto al curso anterior, los objetivos marcados al inicio del campeonato y el potencial de las plantillas.

Carral (9). 1º con 38 puntos: El equipo de O Castro vuelve a contar con una de las mejores plantillas de la Liga para lograr, de una vez por todas, un ascenso que la temporada pasada se les resistió en los minutos decisivos del playoff. Más allá de un lunar en forma de goleada en Meicende, poco más se les puede pedir por ahora a los de Jairo Bello, líderes con tres puntos de ventaja sobre la escuadra dirigida por Maikel y siete de renta con respecto al Orillamar, tercer clasificado.

Sporting Meicende (9). 2º con 35 puntos: De no ser por algún que otro pinchazo en forma de empate, el equipo rojiblanco podría estar al frente de la tabla. Su salto con respecto al curso pasado, en el que terminó en séptima posición, es más que evidente y está siendo, con gran diferencia, la mejor defensa de la Liga con tan solo nueve goles encajados. Igual que el Carral, su objetivo es dar el siguiente paso y alcanzar la Preferente y para ello ha añadido músculo a su plantilla.

Orillamar (8). 3º con 31 puntos: Cambió el integrante del banquillo en el Orillamar, pero no la intención de pelear por la zona alta ni el nivel exhibido por el equipo, que sigue siendo notable. El pasado domingo, con una contundente derrota en el campo del Meirás, significó el borrón de una primera vuelta en la que, tras empezar con el pie cambiado, el equipo sumó 25 de 33 puntos posibles entre la séptima y la decimosexta jornada.

Galicia Mugardos (6). 4º con 28 puntos: Los de A Pedreira están a solo tres puntos del playoff de ascenso, pero quizá se esperaba algo más de un histórico que acostumbra a estar en categorías superiores y que es un recién descendido. El tramo entre la décima y la duodécima jornada, en el que marcó nada menos que 19 goles ante Perlío, Marte y Orillamar, es el espejo para una plantilla que por momentos se ha mostrado algo irregular.

Meirás (9). 5º con 28 puntos: Como buen recién ascendido —ganó el grupo ferrolano de Segunda Futgal—, la escuadra del Misael Prieto partía con el objetivo de la permanencia y ya casi lo tiene tras terminar la primera vuelta con 28 puntos. Tratará de cerrarla matemáticamente pronto para, a partir de ahí, poder centrarse en intentar pelear por los puestos de playoff de ascenso.

Sporting Cambre (7). 6º con 28 puntos: Notable para un Sporting Cambre que lideró la tabla en las jornadas iniciales y ahora está dando muestras de mejoría tras sufrir un pequeño bache. La plantilla es muy similar a la del curso pasado, en el que terminó quinto a cuatro puntos del playoff, y el objetivo vuelve a ser pelear por la zona alta. Su delantero Álex Fernández es segundo en el pichichi.

Perlío (8). 7º con 27 puntos: La nota ha de ser un poco mejor para un Perlío que cuenta con un punto menos (27), pero que partía con objetivos más modestos tras ser decimotercero y salvarse por poco el curso pasado. En sus filas está Iván San Emeterio, cuarto máximo goleador de la Liga.

Eume (7). 8º con 26 puntos: Tras descender, el Eume terminó la temporada pasada en la zona media de la clasificación. El primer objetivo para los de A Gándara es no pasar apuros y van camino de ello, con once puntos de ventaja sobre los puestos de descenso. Con respecto al playoff, que ven a cinco unidades, no han dicho su última palabra. Cuenta con Jacobo Domínguez, tercer máximo goleador.

Torre (6). 9º con 25 puntos: Irregular, pero en posición cómoda. Así se puede calificar la primera vuelta del Torre, que por el camino ha visto como Jordi Uriach dimitía y dejaba su lugar en el banquillo a Jaime Martín. En total, siete victorias, cuatro empates y seis derrotas para un equipo que ha alternado grandes triunfos (en Meirás, Cambre o un 0-5 en el derbi contra el Marte) y derrotas duras (0-4 con el Imperátor).

Olímpico (4). 10º con 22 puntos: Seis partidos sin ganar (dos empates y cuatro derrotas) y una décima posición con menor distancia sobre los puestos de descenso que sobre el playoff, llevan al suspenso a un Olímpico que tenía la idea de repetir clasificación para la fase de ascenso. El curso pasado cedió en las semifinales de la misma ante el Carral.

Oza Juvenil (5). 11º con 21 puntos: Es otro de los equipos que ha cambiado de entrenador tras la marcha por motivos personales de Turu y obtiene la calificación de suficiente en la primera vuelta. Tras su importantísima victoria ante el Imperátor tiene seis puntos de margen sobre un descenso que tiene la intención de evitar, pero ha encajado varias goleadas duras. Samu Rumbo lidera la tabla del pichichi.

Marte (5). 12º con 20 puntos: Suficiente muy justo para un Marte que está cuatro plazas por debajo de su final el curso pasado y que quería estar más cerca de los puestos altos que del descenso. Tras un tramo muy delicado, de los últimos cinco partidos solo ha perdido uno y conserva un margen de cinco puntos con la zona roja.

Ural Español (6). 13º con 19 puntos: Tras la decimoquinta jornada, que terminó en goleada ante el Imperátor (5-1), el aprobado pendía de un hilo para el conjunto de Adrián Cagigao, pero dos victorias claves ante Sporting Coruñés (3-1) y Relámpago (1-3) le permiten terminar la primera vuelta con cuatro puntos de margen sobre el descenso. El objetivo para una plantilla tan joven.

Cedeira (5). 14º con 18 puntos: La vida sigue igual para el Cedeira, que en el mes de mayo certificó su permanencia con dos puntos de margen sobre la zona roja y ahora cuenta con tres. Deberá sufrir hasta el final para lograr su objetivo de la permanencia.

Relámpago (5). 15º con 17 puntos: Una increíble racha de diez victorias consecutivas permitió al Relámpago soñar con un objetivo inimaginable la temporada pasada, para finalmente terminar sexto. Este ha vuelto a la realidad de la lucha por la permanencia y, por el momento, tiene dos puntos de ventaja sobre el descenso. En la cuarta jornada asumió el banquillo Juanjo González.

Imperátor (4). 16º con 15 puntos: Si el Ural salvó el aprobado en las últimas jornadas, el Imperátor se quedó también muy cerca de hacerlo. Tras quedar quinto en Segunda y ascender en el playoff, el jovencísimo grupo que ahora entrena Toño González se marcó expectativas muy altas al inicio de curso y solo en las cinco últimas jornadas, con goleadas ante As Pontes, Ural y Torre, ha empezado a sacar el potencial que se le intuía.

Sporting Coruñés (3). 17º con 11 puntos: La ligera mejoría con Marcos Souto (diez puntos en doce jornadas) no es suficiente para un equipo que empezó con un punto de quince posibles bajo la dirección de Jaime Marín. Decepcionante temporada, por el momento, de un equipo que ascendió directo en el grupo coruñés de Segunda.

As Pontes (2). 18º con 11 puntos: A seis puntos de la permanencia, As Pontes no está dentro del objetivo que se había marcado al inicio. Una meta muy pobre para un equipo de su entidad, que cada temporada va empobreciendo su plantilla y que no está teniendo esa capacidad competitiva que le salvó el pasado curso.