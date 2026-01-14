Mi cuenta

O Noso Fútbol | Tercera Federación

El Montañeros suma el desborde de Álex Delgado

Los coruñeses refuerzan su parcela ofensiva con el canterano del Deportivo, que tras su salida de Abegondo pasó por Betanzos y Estradense

Santi Mendoza
Santi Mendoza
14/01/2026 19:19
Álex Delgado, durante un partido con el Deportivo en la División de Honor Juvenil 2023-24
Álex Delgado, durante un partido con el Deportivo en la División de Honor Juvenil 2023-24
ARCHIVO DXT
El Montañeros, equipo coruñés de Tercera Federación, ha aprovechado el mes de enero para reforzar su plantilla y acaba de anunciar el fichaje de Álex Delgado (Caracas, Venezuela, 2005). El habilidoso extremo, canterano del Deportivo entre 2019 y 2024, llega para dar una opción más a Jairo Arias en la parcela ofensiva.

Delgado llegó a Abegondo procedente del Celta y tuvo un papel destacado en el Juvenil de División de Honor, con quien se proclamó campeón del grupo 1 en 2024, aportando siete goles y siendo uno de los jugadores importantes para Manuel Pablo. El curso pasado jugó cedido en el Betanzos (23 partidos, cinco goles) y esta temporada, tras desvincularse del Dépor, continuó en Tercera Federación en las filas del Estradense. Ha disputado quince encuentros (cinco de ellos desde el inicio) y celebró cuatro tantos.

El Monta está situado en una cómoda octava posición, a cuatro puntos de los puestos de playoff de ascenso y con diez de margen sobre la zona de descenso. Este domingo (Burgáns, 16.30 horas) cerrará la primera vuelta ante el Juventud Cambados.

