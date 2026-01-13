Mi cuenta

Iago Núñez: “Soy un jugador de calle, de los que ya hay pocos”

El mediapunta del Ural colaboró al importante triunfo de su equipo ante el Relámpago y está firmando un gran curso tras coger confianza en Aranga

Santi Mendoza
Santi Mendoza
13/01/2026 17:40
Iago Núñez celebra uno de sus goles del pasado domingo ante el Relámpago
Iago Núñez celebra uno de sus goles del pasado domingo ante el Relámpago
CARLOTA BLANCO
Iago Núñez (A Coruña, 2000) es la gran arma del Ural Español para lograr la permanencia en Primera Futgal. Mediapunta de buen pie, tuvo el curso pasado una experiencia en Tercera Futgal que le ha permitido añadir maldad y determinación en los metros finales, confirmando que, a veces, dar un paso atrás es la mejor forma de coger impulso.

Iván López pelea la posición con un jugador del Relámpago

Iván López: “Le tengo que pedir el balón al club; a ver si me hacen un regalo de Papá Noel”

Victoria clave ante el Relámpago, ¿no?

Sí… Antes de Navidad tuvimos una racha de tres derrotas seguidas, en la que no arrancábamos, y era importante sacar tanto el partido del Sporting Coruñés como este.

¿Cómo fueron sus dos goles?

El primero llegó en un córner que mi compañero Hugo Viqueira sacó bastante pasado. Lucas cogió el rechace y la defensa se quedó esperando el fuera de juego y yo entré desde atrás para rematar de cabeza. Y el segundo fue un centro perfecto de Gonzalo al punto de penalti. Le gané la posición al central y rematé cruzado de nuevo con la cabeza.

¿Son goles que le representan como jugador?

La verdad es que no destaco mucho por el remate de cabeza.

¿Cómo se definiría?

Como un jugador habilidoso, con calidad técnica. Como se decía antes de calle, que pocos hay ya.

"Ha habido muchos partidos en los que merecimos más"

Entiendo que jugó mucho por fuera, pero, ¿en qué equipos de base estuvo?

Sí, mucho. Y empecé en el San Cristóbal. Ya te puedes hacer una idea de cómo se jugaba allí.

¿Está viendo evolución en el equipo en lo que va de temporada?

Sí. Somos un equipo muy jovencito y ha habido muchos partidos en los que merecimos más, pero las decisiones nos jugaron malas pasadas en algunos tramos de los partidos.

¿Cuál diría que es la clave para conseguir el objetivo?

Lo que hemos hablado desde el principio: no perder la identidad que nos define, que es esa presión, esas ganas y garra que tenemos, y continuar como en los dos últimos partidos.

En la temporada 2022-23 disputó la Preferente con el San Tirso. ¿Qué recuerdos tiene de esta categoría?

Ese año fue bastante complicado para mí, porque no dispuse de todos los minutos que me hubiesen gustado. Entiendo que es una categoría complicada y que era mi primer año en ella. Fue complicado, pero bonito. Me llevo aprendizajes y el club me acogió de la mejor manera posible, así que me quedó un buen recuerdo.

"Necestiaba un año para coger minutos y volverme a encontrar como futbolista"

Después se marchó al Órdenes de Primera y, acto seguido, al Aranga de Tercera. ¿Esta decisión tuvo que ver con intentar ganar confianza?

Exactamente. Necesitaba un año para coger minutos y volverme a encontrar como futbolista. Recibí una llamada de Juan y tenía amigos de la infancia que jugaban allí, por lo que me vino muy bien. Gracias a ellos, ahora las cosas están saliendo como están saliendo.

¿Esperaba llevar tantos goles?

Sinceramente, no esperaba llegar tan rápido a la cifra de diez, pero sí me está saliendo el fútbol que tengo. Me están saliendo las cosas y gol siempre tuve; eso nunca fue un problema.

¿Cuál ha sido su mejor partido esta temporada?

Uno contra el Oza Juvenil en el que empatamos (2-2) en su campo.

¿Qué jugador de su Liga no puede faltar en esta sección?

Miguel Iglesias, del Carral.

