Gardu, gol de área a área con su Sofán: "Mi reacción mostró que no me lo terminaba de creer"

Gardu, con el balón en su poder durante un partido kaatya.png

Los compañeros de Pablo García, ‘Gardu’ (Carballo, 2004) tuvieron claro al acercarse a celebrar el gol con él que iba a ser protagonista de ciertos titulares y que iba a aparecer en los onces ideales de la jornada de Preferente. Y es que no todos los fines de semana marca un portero. Y menos, con un lanzamiento de área a área. Eso ha hecho el meta del Sofán.

Remontada épica del San Tirso ante el Victoria y gol del portero del Sofán Más información

Era el minuto 83 de juego y el conjunto carballés vencía por 1-0 al Cultural Maniños. Un triunfo que les permitía cerrar la primera vuelta en sexta posición, a dos puntos de la zona de playoff, y que cerró Gardu con un envío en largo cuyas intenciones eran otras. “Por la situación del partido, buscaba alejar el balón hacia el córner y que los delanteros la pelearan. De hecho, hice un aspaviento al ver que el balón salía muy centrado, porque así la suele coger el portero rival fácil y reinician el juego”, describe Gardu.

Todo cambió al ver que la pelota llevaba veneno. “De repente veo que bota sobre la media luna del área y que el portero estaba bastante adelantado. Con el viento que hacía y el campo mojado, tuve la suerte de que picó mucho y le pasó por encima pese a que la rozó un poco”, continúa el portero, que sintió incredulidad al marcar.

“Mi reacción mostró que no me lo terminaba de creer. De hecho, me quedé quieto, levanté los brazos y esperé a que vinieran mis compañeros a abrazarme”, apunta.

Al contrario que otros guardametas, él lleva toda la vida debajo de los palos: “He sido siempre portero. De pequeño, en algún partido que estaba resuelto, entré cinco o diez minutos como jugador de campo, pero nada más.

Lo de marcar no es nuevo para él, pero ya no contaba con volver a hacerlo. “De pequeño metí uno o dos también así, con una volea desde mi área, pero ahora en sénior era impensable… La mayoría de porteros se retiran sin marcar ningún gol, o como mucho en un córner o similares”, valora Gardu.

Triunfo merecido

En lo que se refiere al partido, el meta de 21 años terminó satisfecho con el nivel de su equipo: “Fue muy tranquilo, quitando un par de ocasiones no muy claras de ellos. No nos generaron casi nada y nosotros sí: por banda, con centros laterales…”. Fue el colofón a una primera vuelta de la que hace balance.

“Creo que estamos en una buena situación. Hemos empezado bien el año, ganando en Copa y en Liga, y ahora vienen unos partidos contra gente de arriba que serán importantes. Nuestro objetivo es salvarnos, pero el playoff está ahí y también se mira hacia él”, indica ambicioso.

Iraitz Casal, la sensación del Sofán Más información

Como deberes para el segundo tramo de la temporada, señala los partidos en O Carral, lugar en el que les está costando algo más por su estilo de mandar a través de la posesión y ser un campo de dimensiones reducidas. “Comparado con otros años, que era nuestro fortín, donde sumábamos siempre de tres en tres, este parece ser al revés en cuanto a dónde estamos más cómodos. Hay que intentar mejorar eso”, reflexiona.

En caso de lograr la clasificación para el playoff, sería la segunda temporada consecutiva para el Sofán en esas lides. “Ojalá repetirlo, porque el año pasado fue muy bonito. No solo para nosotros, sino para el club en sí, que no está acostumbrado a vivir estas experiencias. Atrae mucha gente al campo y eso es importante”, valora Gardu.

El gordo, de primeras

Pero no solo de Liga vive el Sofán, que siempre presta mucha atención a una Copa da Costa cuyo sistema de competición recuerda al de la F.A. Cup inglesa. Cualquier enfrentamiento es posible y el azar quiso que los dos equipos participantes de la máxima categoría, Dumbría y Sofán, se midieran ya en la primera ronda en el campo de O Conco. Con Gardu en la portería, se impusieron por 1-2 y estarán en los octavos de final de un torneo que ganaron en 2023 y al que dan incluso más importancia que a repetir presencia en Tercera Federación, algo que lograron el curso 2021-22.

“Es que en el pueblo se vive de otra manera. Yo me decantaría por la Copa. Además, una vez estás en Tercera, ya no podrías volver a jugarla”, asegura Gardu. “Éramos los grandes favoritos junto al Dumbría y eliminarlo en la primera ronda te quita un peso de encima. Pero ahora no todo es camino de rosas; los dos últimos años quedamos eliminados ante rivales inferiores”, añade el portero.

Por último, medita sobre lo que significa el Sofán para él: “Es casa, por así decirlo. Me he criado aquí y, aunque tuve un pequeño paso por el Bergantiños, en cuanto acabé juveniles y recibí la llamada, supe que quería volver. Tengo muchos conocidos ahí, somos un grupazo y estoy muy contento, la verdad”.

Todavía es muy joven, pero ya tiene una serie de partidos en su recuerdo. “Me quedaría con dos de mi primer año (temporada 2023-24). Uno contra el Boiro, en el que ganamos 2-3 en Barraña, que fue de mis mejores actuaciones, y esa posibilidad de jugar en un estadio de Primera como Balaídos en la Supercopa Galicia. Fue una experiencia muy buena y pocos jugadores pueden decir eso”, cierra Gardu.