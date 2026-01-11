Vital triunfo del Ural en el derbi ante el Relámpago

Imagen del Relámpago-Ural que se disputó en el campo de Leyma CARLOTA BLANCO

El Ural Español venció al Relámpago (1-3) en uno de los derbis coruñeses de la jornada en Primera Futgal y toma aire con respecto a la zona de descenso. Los de Adrián Cagigao escalan a la decimotercera posición, con 19 puntos, y dejan por detrás al Cedeira y a su rival de esta tarde. Su margen con el Imperátor, equipo que amrca la zona roja es de cuatro unidades.

Un doblete de Iago Núñez fue clave para un Ural que amplía su renta gracias a la derrota del Ímper en casa frente al Oza Juvenil (0-2). Los de Turu rompieron su mala racha con dos dianas de Salah Eddine.

La gran sorpresa de la jornada la protagonizó el Meirás, que se sitúa a tres puntos del Orillamar, tercer clasificado, tras endosarle un 5-1. Este resultado hace que el Sporting Meicende (2º) se quede como único que sigue cerca del Carral, tras vencer a As Pontes por 1-0. Los de O Castro se mantienen líderes con tres puntos de ventaja tras vencer al Perlío (0-2) con goles de Guille y Jony.

En los otros cuatro duelos de la jornada, los resultados fueron: Sporting Coruñés-Torre (1-2), Olímpico-Galicia Mugardos (1-1), Eume-Cambre (2-2) y Marte-Cedeira (2-2).